Pellegrini en su presentación con el Betis: Antonio Cordón, su estilo "gustador", el "par de pasos abajo" con el Sevilla...

Manuel Pellegrini ha sido presentado hoy lunes como nuevo entrenador del Real Betis Balompié para las tres próximas temporadas. En una rueda de prensa telemática, el técnico chileno ha respondido a las preguntas de los medios aunque en primer lugar quiso mandar un mensaje de agradecimiento a los dirigentes béticos. "Es un placer estar en el Betis, ya hubo contactos tiempo atrás, ahora es un placer y espero que podamos realizar aquí lo mismo que en clubes anteriores. Es un club muy popular en España. Es un plantel en el que tengo mucha confianza y creo que pueden responder a un nivel más alto. Los resultados no han sido los adecuados pero el club ha crecido en otros sentidos, vamos a intentar sacar el máximo rendimiento del equipo, tener a jugadores comprometidos con la institución. Siempre con una mentalidad ganadora y estar peleando siempre por instancias europeas, va a ser mi principal objetivo, dar el salto de calidad en la parcela deportiva, ahora toca demostrarlo con trabajo", explicó Pellegrini, que respondió las siguientes cuestiones.



Su análisis de la plantilla de este año: "He visto muchos partidos, es verdad que se han concedido muchos goles para aspirar a Europa. Ahora tenemos que empezar desde la pretemporada con un trabajo nuevo pero con una base ya realizada, tengo confianza en el plantel, pero tenemos que mejorar en todos los sentidos, también en hacer más goles. Los resultados dependen de muchos factores que no siempre están en la mano de los entrenadores".

Cuántos fichajes harán falta: "Es difícil dar una respuesta hoy día, por distintos motivos las plantillas van cambiando. Hay una base importante que habrá que retocar algunos puestos. No será un mercado fácil y veremos en cuáles posiciones debemos reforzar y cuáles pueden salir por distintos motivos".

Mauricio Isla es una opción: "No puedo hablar de nombres propios, siempre salen nombres pero primero vamos a analizar el plantel. Hay que ver los que tienen que salir, así que tampoco puedo hablar de nombres propios, pero los que tienen una buena trayectoria siempre serán nombres a considerar".

La distancia con el eterno rival, el Sevilla: "Analizar este momento... estamos un par de pasos abajo, el Sevilla está peleando por la Champions pero el fútbol cambia rápidamente, ahora miramos hacia adelante, y estoy seguro que nos vamos a acercar no solo al Sevilla si no a otros equipos, eso lo dará el día a día".

Su reencuentro con Joaquín: "La carrera de Joaquín se valora por sí sola. Hoy día con 38 años ha sido capaz de marcar diferencias, tuve una gran temporada junto con él en Málaga, es importante para el vestuario por su alegría y estoy muy feliz por reencontrarme con él. También con Juanmi, que lo hice debutar en Málaga, con Canales en Madrid y Javi García en el City".

Qué le puede ofrecer Pellegrini a la afición del Betis: "Lo primero que pregunté era por las intenciones del club, coincidimos plenamente con la directiva. Yo puedo ofrecer trabajo y una trayectoria con experiencia, haber jugado en Europa en todos los clubes en los que estuve. Poder tener una base deportiva importante para poder mejorar. Son 15 años como futbolista y 33 como técnico y eso es lo que voy a entregar aquí, ojalá que con buen resultado".

La opción de trabajar con Antonio Cordón: "Hemos conversado con el presidente y estamos de acuerdo en que necesitamos un director deportivo. Sin hablar de nombres propioes, un director deportivo debe haber, no sé quién va a ser, pero debe haberlo".

La fama del Betis de devorador de entrenadores: "No sabía las estadísticas, pero para eso están, para tratar de superarlas, ojalá podamos estar aquí los tres años".

Su estilo de juego: "Me gustaría que jugara bien, y para eso primero hay que ganar. Mis equipos han tenido ciertas características, ser un equipo que marque goles y que la hinchada venga a vernos no solo a ganar 1-0 sino por más, vamos a intentar hacerlo aquí también, un equipo ganador y gustador".

Intervenir en la planificación: "Es un trabajo mancomunado, el técnico debe decir en qué puestos necesita jugadores, también en la elaboración de un proyecto con ciertos nombres, hay distintos presupuestos a los que nos tenemos que acoplar, siempre será un trabajo entre la dirección deportivo, el técnico y la directiva".

Hay Pellegrini para rato: "Tenía intención de seguir dirigiendo en Europa, no solo en Europa sino seguir mucho más allá de tres años, estoy entero y tengo esa vocación. Parto de cero en todos los equipos a los que voy, cuando ya no sienta eso, veremos, pero lo veo lejano".

Vendrá Demichelis al cuerpo técnico: "Vamos a ver cuál es el mejor cuerpo técnico, pero no vamos a dar nombres".

Por qué el Betis: "Preferí el Betis porque creo en el proyecto del club, quieren hacer crecer al Betis, quizás no fue de la mano de lo deportivo pero ésa es la intención y yo quería aportar mi experiencia en eso, es la razón principal"

Qué espinita tiene en la liga: "Es difícil dar la respuesta, si me dicen en el Villarreal que vamos hacer todo lo que hicimos pensaría que estaban locos, pasamos cinco grandes años, pero me hubiera gustado jugar esa final de Champions, cuando salimos segundo haber ganado LaLiga. En el Madrid conseguimos 96 puntos y me hubiera gustado seguir más años, aunque eso me impediría llegar a Málaga, nos eliminaron en cuartos de Champions... Para mí ha sido entregar lo máximo en cada institución, espero cerrar el ciclo en el Betis igual".

Fekir: "Ya ha demostrado su calidad, el rendimiento de los jugadores está relacionado con el rendimiento del equipo, cuando el equipo va bien todos crecen. Estoy contento de tenerlo en el equipo".

Vacaciones y pretemporada: "lo ideal sería que tuvieran 30 días, pero es una situación especial este año, también hay que hacer la pretemporada. Todavía quedan dos partidos, y de aquí al domingo se conocerá la planificación de la próxima temporada".

Cómo ve el final de LaLiga: "El Madrid tiene una ventaja pero no es decisiva, tiene un paso importante dado, le falta tres partidos pero esto cambia muchísimo, en este momento la exigencia que tiene el Barcelona es obligar al Madrid a ganarlo todo".