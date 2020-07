Antonio Cordón se desvincula de la Federación Ecuatoriana para fichar por el Betis

Antonio Cordón ha dado el paso que le requerían en el Betis para convertirse en su nuevo director deportivo, ya que no había intención en Heliópolis de abonar esa cláusula de 600.000 dólares, al parecer creciente, que tenía el extremeño con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así, en la tarde de este martes en España, mañana en tierras centroamericanas, el prestigioso profesional emitía un comunicado a través de la propia FEF anunciando su adiós.

"El fútbol nos debe unir. Antes que nada quiero agradecer por la confianza depositada en mi trabajo por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Desde el primer momento en que Franciso Egas se contactó conmigo y me propuso tomar el cargo, me emocionó mucho la idea de arrancar un proyecto deportivo en la FEF. Analicé y comprobé el potencial humano y futbolístico que tenían, y me pareció que existía materia para crecer y construir bases sólidas que, con el tiempo, terminarían dando resultados", comienza diciendo Cordón, que explica así su renuncia: "He dejado de ser el director deportivo de la FEF por razones prioritariamente de un contexto del COVID-19 que cambió drásticamente el funcionamiento del mundo y la vida de las personas".

Y sigue el comunicado: "Espero que la Federación encuentre la paz que necesita, y que su dirigencia pueda entender que el respeto a la gobernabilidad de las instituciones es la base para el desarrollo que todo el país anhela. El proyecto integral (...) que trabajé (...) estoy convencido de que es el camino correcto para alcanzar un desarrollo sostenible (...) Lamento profundamente que, por cuestiones de fuerza mayor, como lo es esta pandemia, el proyecto no ha podido desarrollarse con mi presencia, pero estoy seguro de que avanzará con la ayuda de todos. He considerado que lo mejor en este momento es mantenerme cerca de mis seres queridos".

Por tanto, Cordón, que se encontraba en España con permiso de la Federación de Ecuador para visitar a su familia, ya que pasó gran parte o casi todo el confinamiento en tierras centroamericanas, tenía previsto volar esta semana allí, aunque ya no lo hará, tras alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato. Se espera que, en las próximas horas, se anuncie su contratación de forma oficial por parte del Betis.