Rodillo verdiblanco para ponerse a un pasito de Segunda B

El Betis Deportivo puso el 'modo rodillo' para pasar por encima del Utrera y plantarse en la final del 'play off' por el ascenso a Segunda B. Imponiendo un ritmo muy alto, dominando el balón y controlando en todo momento el 'tempo' del encuentro, el cuadro de Manel Ruano pasó por encima del Utrera gracias, especialmente, a una gran puesta en escena que se tradujo en tres tantos en apenas treinta minutos. Cuando quiso reaccionar, el conjunto blanquirrojo, inferior fundamentalmente a nivel físico, ya tenía una losa demasiado grande. El próximo sábado 25, el filial bético se enfrentará en la final por el ascenso al ganador del duelo que se disputa mañana entre el Ciudad de Lucena y el Xerez Deportivo FC.

De entrada, el Betis Deportivo, reforzado con el 'fichaje' de Edgar, saltó al césped del Marbella Football Center muy enchufado. Como si no hubiesen transcurrido más de cuatro meses desde el último partido liguero, el filial verdiblanco añadió a su clásico dominio del balón un ritmo y una intensidad que el Utrera fue incapaz de soportar. Así, David Ramos, con un disparo que salió rozando la madera de Ayala, avisó antes de que Robert adelantara al cuadro de Manel Ruano. En el 9', el extremeño anotó un penalti que cometieron sobre él mismo entre Núñez y Titi.

El tanto evidenciaba la clara superioridad del conjunto nodriza, que, amparado en el poderío físico del doble pivote formado por Paul y Edgar y la calidad de Rodri y un especialmente activo Robert, continuó cercando el área de un Utrera que tuvo su primera llegada con peligro en el 17', cuando Javi Medina rozó el poste de Carlos Marín con un chut desde la frontal. Del posible empate a un nuevo golpe del Betis Deportivo. Edgar, rematando de cabeza en el primer palo una jugada a balón parado, anotaba el segundo de su equipo en el 20'.

Obligado por el duro marcador en contra, el equipo de Jesús Galván dio un paso al frente y a punto estuvo de encontrar premio en una jugada que abortó sobre la línea de gol Geovanni. Con el partido encarrilado, el filial verdiblanco se puso su traje más pragmático para, con solidez atrás, aprovechar los espacios dejados por el Utrera y terminar de liquidar la eliminatoria. De esta forma, justo antes del parón para hidratrarse, Raúl lideró una contra para asistir en el momento preciso a Rodri, quien, en el mano a mano ante Ayala, no perdonó.

Con la sensación de que el cuarto verdiblanco estaba más cerca que la posibilidad de que el Utrera se metiera en el partido, ambos conjuntos se marcharon al túnel de vestuarios.

A la búsqueda del milagro de anotar cuatro goles para jugar la final por el 'play off' de ascenso a Segunda B, Jesús Galván introdujo tres cambios en el descanso para tratar de reactivar a los suyos: el ex bético Sergio Navarro, Plusco y el incombustible Marrufo, al césped. En cierta medida, la modificación tuvo efecto, pues el Utrera se plantó con mas asiduidad en el campo de un Betis Deportivo que ya no salía con tanta libertad a la contra.

Eso sí, el dominio territorial del cuadro blanquirrojo no se tradujo en ocasiones claras hasta el 63', cuando Sergio Navarro, cazando en el segundo palo una peinada de Plusco en un córner, anotó el que a la postre iba a ser el tanto del honor del Utrera. Sin asomarse en ataque pero demostrando gran solidez atrás, el cuadro de Manel Ruano no vio nunca peligrar el resultado.

Bajado el ritmo con el paso de los minutos y el carrusel de cambios, Robert, en el 69', y Mizzian, con una vaselina que se marchó fuera en el 91', pudieron redondear el triunfo del Betis Deportivo ante un Utrera al que se le anuló una diana por falta de Josemi sobre Carlos Marín, quien previamente había respondiendo de forma fantástica a una falta muy lejana de Jairo que se envenenó.

Al final, triunfo más que merecido del filial verdiblanco, al que sólo le queda un paso para, dos temporadas después, regresar a Segunda B.

Ficha técnica:

Betis Deportivo: Carlos Marín, David Ramos, Julio Alonso, Luis Martínez, Geovanni, Edgar (Meléndez 72'), Baena (Calderón 80'), Paul, Raúl (Mizzian 64'), Rodri (Simón 64') y Robert (N'Do 80').

Utrera: Ayala, Núñez, Cachana, Álex del Río (Vicente Lucas 72'), Jairo, Álex Ortiz, Titi (Marrufo 46'), Kiki Padilla, Javi Medina (Josemi 82'), Arana (Sergio Navarro 46') y Francis (Plusco 46').

Árbitro: Muñoz González, cordobés. Expulsó por roja directa al blanquirrojo Vicente Lucas (92'). Amonestó a los utreranos Francis, Cachana, Kiki, Josemi y Sergio Navarro.

Goles: 1-0 (9') Robert, de penalti; 2-0 (20') Edgar; 3-0 (30') Rodri; 3-1 (63') Sergio Navarro.

Incidencias: Partido disputado en el Marbella Football Center, sin público debido al coronavirus.