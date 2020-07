Isla: "Si Pellegrini quiere que vaya al Betis, sería una linda oportunidad"

Mauricio Isla es uno de los nombres vinculados con el Betis para reforzar el costado derecho de su defensa, opción avanzada por ESTADIO Deportivo. Bien es cierto que Valencia y el Leeds de Bielsa (recién ascendido a la Premier League) han tentado igualmente al chileno para que continúe en Europa, aunque también Boca Juniors trata de 'repatriarlo' desde Suramérica. No en vano, pese a sus 32 años, el polivalente zaguero es una gran oportunidad de mercado, ya que ha quedado libre tras su experiencia en el Fenerbahçe y su fichaje no incluiría un traspaso. es uno de los nombres vinculados con el Betis para reforzar el costado derecho de su defensa, opción avanzada por. Bien es cierto quey el(recién ascendido a la Premier League) han tentado igualmente al chileno para que continúe en Europa, aunque tambiéntrata de 'repatriarlo' desde Suramérica. No en vano, pese a sus 32 años, el polivalente zaguero es una gran oportunidad de mercado, ya quetras su experiencia en ely su fichaje no incluiría un traspaso. En los últimos días, surgió el rumor de que su compatriota Pellegrini, nuevo entrenador verdiblanco, habría decantado la balanza hacia Heliópolis con una llamada, si bien Isla ha salido al paso con unas declaraciones en las que pone todo en su debido sitio. "No he hablado con Manuel Pellegrini, no he tenido ninguna conversación con él. Todo el mundo está preparando lo que viene; no se sabe cuándo vuelve el campeonato. Están más atentos a que los jugadores no se contagien", puntualizaba en 'Radio Agricultura'.

"Si yo tengo una conversación con él y quiere que vaya al Betis, sería una linda oportunidad. El fútbol español es uno de los mejores del mundo y sería lindo jugar acá. Llevo mucho en Europa y no tengo 25 años... Pellegrini tiene una trayectoria tremenda en España; lo quieren mucho. Es un técnico que ha formado y ha estado en muchos equipos buenos. Ahora, llegó a uno al cual no le fue bien en la temporada". El 'Huaso' se refirió, además, a las otras opciones que maneja para su futuro, aunque sin dar demasiadas pistas sobre la decisión que tomará. "¿El Valencia? No lo sé. He hablado con mi representante sobre cómo están las cosas; hay que estar tranquilos. Recién se terminó la Liga, queda la Champions League; todo el mundo se fue de vacaciones", asevera desde su retiro en tierras levantinas, de donde es oriunda su pareja. Acerca de la vía 'xeneize', parece que no le hace demasiada gracia: "Las únicas conversaciones que yo he tenido con Boca fueron con Román (Riquelme), que fueron tres o cuatro; el resto lo está viendo mi representante. Ellos quieren que yo vaya, pero esto no es tema de dinero, es diferente al fútbol como lo es la pandemia, porque uno tiene familia, una hija pequeña... Mi mujer viajó a Turquía con 30 horas de viaje y mi hija lo pasó mal, porque no puedes sacarte la mascarilla".

E incidió: "Llevo 13 años jugando en Europa y uno tiene que estar preparado para trabajar y aceptar dónde va. Si voy a Boca, voy al 100%; no voy a estar 5 meses para luego volverme a Europa. No es nada de dinero; si las cosas resultan, claro que uno quiere jugar en el mejor equipo de Suramérica. Boca está a la altura de Real Madrid, de Barcelona, de Juventus; siempre ha tenido todo, pero hay que hablarlo con calma. Es un equipo grande, pero tengo que pensarlo bien; no he jugado ni vivido en Suramérica; cuando voy a Chile, voy a la Selección o de vacaciones. Hay cosas que se tienen que conversar; esto recién empieza. Con esto de la pandemia es difícil y hay que hablarlo con claridad".