El Betis no rechazará "superofertas" ni cantidades "desmesuradas"

El Betis no rechazará "superofertas" ni cantidades "desmesuradas"

"Vamos a procurar mantener la mejor plantilla posible, tener un buen grupo de trabajo, un buen equipo y a ver si podemos hacer cosas bonitas esta temporada". Así de claro se mostraba Antonio Cordón poco después de confirmar en El Larguero que Manuel Pellegrini seguiría al frente del equipo al tiempo que volvía a referirse a los nombres propios que hay en la agenda verdiblanca. En especial, a las salidas de las estrellas verdiblancas, con las que no se cuenta, pero que podrían llegar si algún club viene en serio a por ellos.

"Sabemos los problemas económicos que hay en general y si hay ofertas desmesuradas hay que escucharlas", indicaba en referencia un Loren que en los últimos meses ha interesado a Nápoles o Barça, aunque no es el único porque el nombre de Canales es siempre objetivo de muchos clubes -"Es de los mejores de LaLiga, es importante para el Betis y mi deseo es que siga", señaló- y, sobre todo unos Fekir y William, los futbolistas por los que podrían llegar más jugosas ofertas este verano: "Son jugadores trascendentales, muy difíciles de suplir y nuestra intención es contar con los mejores jugadores. Sin embargo, ningún club puede obviar una superoferta por ningún jugador y el Betis no queda exento de que pueda venir una superoferta por alguno, pero nuestra idea es contar con los mejores jugadores y hacer una gran plantilla".

La mala temporada verdiblanca y la Covid-19 ha bajado su cotización, pero el Betis no está dispuesto a desprenderse de ninguno de ellos por las cifras que marca su valor de mercado. Los clubes interesados, en especial por William (Newcastle), deberán hacer ofertas más elevadas que los 32 millones de Fekir, los 20 de Canales y los 16 de William y de Loren que actualmente marca el mercado.

Cordón, por otro lado, también se refirió a posibles refuerzos, aunque prefirió lanzar balones fuera. Ensalzó a Ceballos, pero sobre su posible llegada sólo indicó que es "un jugador muy interesante para cualquier equipo", y volvió a 'descartar' a Kubo, al señalar que "el Betis tiene tres extracomunitarios", que están "muy contentos con ellos" y que "no hay opción". Lo que no dijo es que los tres son Guido -que podría obtener en breve el pasaporte comunitario-, y Lainez y Emerson, cuya continuidad este verano no parece nada clara.

Con el que no tuvo reparos fue con Joaquín, a quien alabó sin complejos. "De Joaquín no hace falta hablar, sabemos lo que representa para el Betis y su edad no se le nota para nada. Con su alegría, actitud y esfuerzo va a seguir siendo un ejemplo para la afición, para los jóvenes y para el grupo. Estoy convencido de que en esta nueva fase nos va a ayudar mucho", afirmó.