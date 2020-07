La emotiva despedida del Betis de Marcos Álvarez

"Tras 25 años entrenando a equipos profesionales de fútbol, ganando muchos más títulos de los que podía llegar a imaginar, he recorrido unas cuantas ciudades españolas y del mundo disfrutando de mi profesión, y. Ahora sólo puedo dar las gracias a los que me dieron la oportunidad de venir cuando estaba a 12.000 kilómetros disfrutando del fútbol argentino y mil gracias a todos los compañeros y futbolistas que he tenido en este gran club que me han hecho crecer como profesional y persona", señaló el preparador físico.

"He podido disfrutar del Bético, con mayúsculas, el colectivo más entrañable y cercano que un profesional pueda sentir a su lado. En este club se siente la presión por la pasión y es lo que nunca debe faltar. 'Musho Beti', nos encontraremos en el camino€", concluyó Marcos Álvarez este emotivo mensaje.