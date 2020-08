Emana tampoco cuaja en Jaén

Muchas expectación desperto la llegada de Achille Emana a Jaén, pero el camerunés se marcha del equipo andaluz sin ni siquiera debutar. El ex del Betis no seguirá la próxima temporada en el conjunto de la capital del Santo Reino después de incorporarse para la fase de ascenso a Segunda División B y no ser alineado en los partidos ante el Linares Deportivo y El Ejido 2012, compromisos en los que los jiennenses ganaron por 1-0 y empataron a uno, aunque se quedaron sin subir por peor clasificación que los almerienses en la fase regular.

La participación del internacional africano se resume a un partido amistoso contra el Marbella, preparatorio para la promoción de ascenso, disputado en Coín (Málaga) y que terminó con derrota del Real Jaén.

El club informó de que Emaná no seguirá y le agradeció sus "ganas de sumar y aportar al equipo" en el tiempo que estuvo en la plantilla, más de un mes y medio, en el "se integró de pleno en el vestuario con sus compañeros".

A sus 38 años y tras dos años sin competir tras sus infructosos pasos por el Gerena, el Sanse o el Jaén, el camerunés se resiste a colgar las botas.