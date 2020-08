El "ilusionante" proyecto de Pellegrini y Cordón, al detalle

Pocos y buenos. Era y es el objetivo del Real Betis. Hay prioridades a la hora de fichar y los refuerzos que marque el mercado de salidas. Pese al mal año y la mala clasificación liguera se preveían pocos cambios en el conjunto bético en un mercado poco movido hasta ahora, en el que los clubes poderosos no han puesto el dinero en funcionamiento -y alguno ha dicho que no lo va a hacer- y en el que todos los clubes estan ajustando sus presupuestos para una temporada en la que también habrá 'rebajas'.

De momento, no se sabe cuándo podrán acudir los aficionados a los estadios ni, cuando lo hagan, en qué numero lo podrán hacer; si las televisiones, claves en este negocio, también renegociarán su parte ante sus propias pérdidas o no... la incertidumbre lo marca todo. Pero hay algo claro en el club verdiblanco: no se puede repetir la pasada campaña.

Y por ello los primeros fichajes fueron de nivel superlativo: un técnico experimentado en algunos de los mejores clubes del mundo y un director deportivo de prestigio, por cuyas oficinas han pasado algunas de las estrellas de las dos últimas décadas. Y los siguientes deberían ser los evidentes, el portero que se viene buscando, jugadores de banda, uno o dos centrales...

Porque, aunque de momento no se filtran detalles, sí está claro que Feddal saldrá, que Barragán ya lo ha hecho, que de los cedidos pocos tienen opciones de seguir y que en función de que se concrete en una oferta el interés por alguna de sus piezas, especialmente por William y Mandi a los que quiere la Premier League, los sustitutos que lleguen serán de un nivel u otro.

Como anunció a su manera Haro en una de sus últimas comparecencias se busca "intensidad". Es decir, se quiere suplir la carencia de físico en algunas parcelas del juego, en especial en el centro de la defensa, poco contundente en algunas ocasiones. Y en un centro del campo en el que con Guido Rodríguez asentado debe subir su nivel en este aspecto.

Todo ello, lógicamente, sin menospreciar a un plantel que sigue siendo, pese al descenso de valoración por la clasificación y por la pandemia, el octavo con más valor de LaLiga. Y que gusta a Manuel Pellegrini, aunque quiera mejorarlo.

Estos serán los movimientos a los que Cordón se enfrenta este verano.