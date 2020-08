"Mi futuro es el Betis"

Juanjo Narváez, después de tres cesiones, tendrá este verano con Pellegrini su última oportunidad de asentarse en el Real Betis. A Setién le encantaba, pero no le veía aún empaque para jugar de continuo en Primera y Córdoba, primero, Almería y Las Palmas han disfrutado de él en los tres últimos años. En el equipo amarillo ha desarrollado una buena temporada y Pepe Mel lo quería de nuevo, pero una nueva cesión significaría regalarlo, pues acaba contrato en 2021, de ahí que a día de hoy exista una cierta incertidumbre sobre su futuro.

Sólo hay una cosa clara y eso lo señala el propio Narváez: "De momento mi futuro es volver al Betis. No sé qué pasará más adelante". "La estabilidad es lo que busco ahora, donde pueda jugar y que el club demuestre que soy importante. Quiero sentirme bien y cómodo. Eso es lo que busco. Espero saber la opinión del Betis sobre mí", indicaba a UD Radio, donde dejó patente su buena relación con el ex entrenador verdiblanco Pepe Mel. "Mi relación con Pepe fue buena. Le agradecí la confianza que me ofreció. Me quiso llevar a la isla. Tras la lesión me ayudó mucho, me hablaba y no tuvo miedo de ponerme. Le agradezco todo ello", afirmó el pastuso.

Por ello, el colombiano no le cierra la puerta a regresar, pese a las dificultades económicas que atraviesa el club insular, aunque antes le gustaría saber si puede al fin encontrar estabilidd en el Betis, ya que esa es su mayor prioridad. "No me gusta adelantarme. Estamos en conversaciones con el Betis, que tiene la primera opinión. La decisión que tome, que sea buena para mí (...) Estaría encantado de volver, claro que sí. Tengo un aprecio muy grande a Las Palmas. Llegué el último día de mercado y me brindaron toda la confianza. Allí me sentí muy querido. Y con resultados positivos todo era más cómodo. Mi familia estuvo bien. Fue un año bonito el que pasé".

Pero quiere más, dar de una vez el salto a Primera división, en la que debutó en agosto de 2017, pero en la que sólo ha disputado siete partidos. "Nunca estoy satisfecho con lo que pueda hacer. Siempre aspiro a hacerlo mejor, marcar más goles o ayudar más al equipo. Fue para mí un año bueno, quedándonos a las puertas de entrar en el play off (...) En todos los equipos donde estuve intenté dar lo mejor de mí. No me gusta relajarme, regalar nada. Esté donde esté lo doy todo, cedido o en propiedad. Soy un jugador que da el ciento por ciento", comentó el de nuevo jugador bético, quien anotó 7 goles en su última temporada y se ganó a todos.