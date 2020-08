Emi Martínez, otro 'caso abierto' entre Betis y Asenal

"Emi ha demostrado en los últimos meses lo que es capaz de hacer por este club de fútbol, ??estoy convencido de que tiene el nivel para jugar con nosotros consistentemente a ese nivel, lo demostró hoy -por ayer- en una final. No puedo detener la especulación o lo que la gente escribe sobre nosotros". Pese a que sólo fue un sondeo y por su alto precio no parece que el Betis vaya a intentar nada por el argentino Emiliano Martínez, el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, no tiene claro que el héroe de la Supercopa inglesa, que ayer ganaron los 'gunners', vaya a seguir con ellos al final del mercado.

El guardameta argentino lleva diez años en el club, pero en este tiempo no ha jugado ni 40 partidos oficiales y ha estado cedido en el Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Getafe y Reading. Y tras aprovechar la lesión de Leno en el tramo final de la temporada pasada, dio un paso adelante y se ha erigido en uno de los protagonistas de los dos últimos títulos del Arsenal, lo que ha hecho que alzar la voz y pedir la titularidad.

Una situación comprometida para Arteta, que tendrá que decidir en dos semanas con el arranque liguero y lidiar, de situar a Leno en el once, con la presión del argentino y de los clubes que se han interesado por él, caso del Betis. "Estamos en el mercado pero hay mucha especulación", admitía el técnico español, quien sabe que el Valencia también ha preguntado, aunque tiene tan poco margen y aún menos dinero que el Betis para poder acometer su fichaje a día de hoy.

El problema es que en las últimas horas se le ha unido otro club que sí podría subir la puja. Se trata del recién ascendido Leeds United, que ha perdido a su portero titular y tras fichar a Rodrigo Moreno, va a intentar cerrar su portería. Según Daily Mail, Bielsa estaría muy interesado en contar con su compatriota.

"Sabemos que no es lo ideal, crea mucha incertidumbre en el club en la mente de los jugadores sobre su futuro, pero trataremos de ser honestos con todos y ser justos y tratar de hacerlo todo de la manera correcta", indicaba Arteta, que no es el único caso que tiene abierto con el Real Betis como protagonista. Ceballos sigue estando ahí.