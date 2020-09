El objetivo de Cordón: retener a las estrellas e incorporar un jugador

El optimismo que desprende la plantilla parece haberse extendido también a la dirección deportiva y a la cúpula del club. Con apenas tres fichajes a coste cero, la confianza en que esta plantilla va a darle un vuelco a lo ocurrido la pasada temporada es máxima. El director general deportivo, Antonio Cordón, así lo cree hasta el punto de asegurar que si el Betis logra retener a la plantilla actual hasta el fin del mercado e incorporar al lateral zurdo que les falta sería "el mejor fichaje"

"Si nos quedáramos con la actual plantilla sería el mejor fichaje. El grado de satisfacción es enorme. Tenemos una plantilla equilibrada, un gran grupo de jugadores. Ojalá podamos quedarnos con este grupo humano. Optimizando los recursos nos van a dar muchas alegrías", aseguraba el dirigente extremeño, quien cree que aunque aún no han llegado grandes ofertas todo puede cambiar conforme se acerque el final del mercado. Y ahí, la necesidad manda.

"Mi interés sería que mantuviéramos a toda la plantilla, pero el 95% de los clubes del mundo están obligados a vender por la crisis que estamos pasando. Y el Betis, si llega una oferta interesantísima, la estudiaremos. Y veremos qué solución damos. Hablas con cualquier equipo y todos están escuchando ofertas, no hay nadie con el cartel de intransferible", indicaba Cordón, que reiteraba una y otra vez que el Betis tiene "grandes jugadores". "Tal vez el año pasado no dieron el rendimiento esperado, pero la plantilla es magnífica", advertía.

Y hacía una análisis de cómo está ahora mismo el mercado: "Todos los clubes del mundo están con necesidades económicas. El Betis tienen muy buenos jugadores y son muy caros. Ese nivel de plantilla lo demuestra que tenemos jugadores de mucha calidad y que no puede venir cualquier equipo a ofertar por ellos. Si nos quedáramos con la actual plantilla sería el mejor fichaje, pero todos los clubes del mundo tienen la necesidad de obtener dinero. El Betis no va a regalar a nadie porque sabemos la calidad que tienen", asegura.

Sólo falta un fichaje

"Con estos tres fichajes hemos cubierto las necesidades que teníamos puesto por puesto sólo nos queda algo en defensa -po el lateral zurdo-, pero si no viniese tampoco pasaría nada porque tenemos jugadores para cubrirlo y podemos esperar", aseguraba el director general deportivo del Betis en referencia a lo que debe llegar. Sólo unas posibles salidas cambiarían este panorama.

Tres "hombres" que elevarán el nivel

Si estaba contento con el plantel, más aún lo está por haber logrado fichar a los tres jugadores que hoy se presentaban, pese a que hay quien pone en duda el rendimiento que puedan dar por su veteranía. "Estos jugadores van a aportar sobre todo experiencia. Son hombres, su currículum es intachable y creemos que nos van a aportar todo esto. Estoy seguro de que a final de temporada nos van a decír 'qué buenos fichajes hicisteis'. Ellos han tenido muchas ofertas y van a sumar mucha experiencia y mucha calidad humana, van a aportar grandes cosas. A todos nos gusta tener apuestas jóvenes, pero tal vez nos llevemos muchas sorpresas y estas llegen desde la cantera", significó.

Una cantera que piensa tener muy en cuenta. "Antes de mirar a un jugador de 20 o 21 años de otro club miraré la calidad humana que tengo debajo. Hay muchos jugadores que han venido en pretemporada con el equipo y tienen posibilidades de participar en nuestra plantilla. Son los fichajes jovenes que nos tenemos que marcar para este año tan complicado", afirmó.

Aitor Ruibal

En este sentido también habló de un nombre propio, un Aitor Ruibal que en cada oportunidad que le dan se va ganando el pueso. Ayer, ante el Almería, su golazó sólo fue el colofón a una gran actuación: "Aitor ya viene realizando muy buena pretemporada, por eso está aquí. Es un jugador interesante y con unas cualidades diferentes, está haciendo una pretemporada buena como el resto de jugadores, lo está haciendo muy bien y no sólo aporta en el aspecto deportivo sino a hacer equipo. En el momento que eso ocurre las posibilidades se abren".

Y, por último, también quiso hablar de su forma de trabajar y de lo implicado que se le ha visto en la concentración de Marbella y en el día a día del equipo, pese a que su labor es fichar: "Yo tengo una forma de trabajar. Hay que trabajar con los jugadores y el staff técnico y he venido a instaurar esta forma de trabajar. Me gusta que los jugadores vivan sólo para el fútbol y trabajen de una forma muy profesional. Y para acostumbrarse a ganar, a ser competitivos, a ir a por cada balón... eso se consigue no sólo trabajando en el entrenamiento, se consigue en las comidas, en los descansos, en las relaciones, en las puestas en común. Hay mucho trabajo subjetivos, en el que me están ayudando muchas personas y es fundamental para lograr el exito en los equipos".