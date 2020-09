Cordón habla sobre los fichajes, el mercado, la pretemporada, Borja Iglesias...

El director general deportivo del Betis, Antonio Cordón, fue el invitado este martes en el programa de la televisión oficial del club 'Todo al verde', donde desgranó toda la actualidad del equipo verdiblanco, empezando por una ilusionante pretemporada: "Sobre todo, me quedo con las sensaciones más que con los resultados, que son importantes también. Nos vamos con unas sensaciones de conjunto que es lo que más nos interesa; más que las individuales, nos interesan las situaciones grupales, que no nos hayan hecho muchas ocasiones de gol y nosotros sí, que hayamos defendido en zonas altas, que el equipo, cuando pierde el balón, está más cerca de poderlo robar de forma rápida... Situaciones que tiene que analizar más Manuel que yo". Además, el extremeño se refirió a muchos temas más.

COMPETITIVIDAD

"Sí, el jugador también se tenía que mostrar hacia el entrenador; ellos se juegan en cada entrenamiento

un puesto, porque aquí nadie tiene un número y sabe que va a ser titular. Hay mucha competitividad, oportunidades para todos; tenemos una plantilla muy compensada y competitiva. Los jugadores sí han estado al 100% en cada momento, en cada entrenamiento, en cada partido, y eso es muy bonito (...) La palabra ganar siendo competitivos tienen que ir unidos en cada momento. El equipo debe acostumbrarse a ganar, a no perder, a ir a por los partidos, a ser mejor que el rival. Nos lo tenemos que poner en el ADN. Y portería a cero en dos partidos; en el último es bueno que nos hagan algún gol, pues así hay cosas que corregir y que el míster diga cosas a los jugadores; aquemos lo positivo"

UNIDAD EN TORNO A PELLEGRINI

"Estamos tratando de que el equipo crezca en base al conjunto, no a las individualidades. Seremos muy fuertes si este grupo está unido y reman todo a la misma vez y en la misma dirección, y nadie rema más fuerte que otro. Es fundamental que el conjunto sea la fuerza para hacernos crecer y que los jugadores estén muy mentalizados de que, siendo fuertes y estando unidos, tienen una mentalidad ganadora y nos ayudarán al crecimiento que todos estamos deseando"

"El Betis, cuando ficha a Manuel (Pellegrini), sabe qué clase de entrenador ficha por los trabajos que realiza en el campo, cómo prepara los partidos, su staff y su personalidad. Y creo que hablar de él no tiene sentido. Tenemos un gran entrenador, con muchos conocimientos, con una personalidad increíble y que impone mucho respeto. Pero más que respeto, credibilidad hacia sus ideas. Puedes tener respeto, pero si no crees en sus ideas, no vale de nada. Él se impone con esa credibilidad de las ideas futbolísticas, y el jugador entiende lo que él quiere y lo que le exige a cada uno. Manuel está muy feliz en el Betis, está muy feliz en Sevilla, deseando transmitir alegrías y que la competición comience"



FICHAJES

"Estamos en la media (del resto de clubes); incluso, por encima. Este año es muy difícil para toda Europa, porque hay una crisis mundial y el fútbol no está exento. Los ingresos se han reducido al 90%, no hay taquillas y sólo siguen los ingresos por las televisiones. Es un éxito no haber tenido que hacer un desembolso económico (por Montoya, Bravo y Víctor Ruiz), aunque sí en salario. No sabemos qué nos va a deparar la competición. No venimos de un año bueno. Y, si no se producen ventas, la situación se agrava. Tenemos que surfear de la mejor forma posible esta tempestad, aguantar como podamos; ya vendrán tiempos mejores. El mercado se va a mover en los últimos diez días. Cuando los entrenadores vean que tienen problemas con ciertos jugadores, pedirán a sus dirigentes que por favor los saquen, pero será muy al final y con poco dinero"

"(Los que han venido) son grandes jugadores, que han estado en grandes equipos, lo han hecho bien y vienen con un poso y una experiencia que nos va a venir muy bien. No ha sido fácil su contratación. Hablaba con algún director deportivo de Primera y me decía 'nos habéis cogido a uno de los fichajes, lo teníamos prácticamente cerrado, aparecisteis y, rápidamente, dijo que aquí no quería venir'. Pero me consta que todos tenían otras ofertas y, al final, querían colaborar en esa sensación de querer hacer algo importante en el Betis, de despertar entre todos a este gigante. A pesar de haber perdido muchas cosas, han decidido venir a ayudar a este proyecto"

"¿Cómo les convencí? Primero, por lo que es el Real Betis, está claro. Es algo muy grande; se les convence por los colores, por la ciudad, por la afición€ Esas partes son fundamentales, prioritarias. Y, luego, la figura del entrenador, de la plantilla que hay, los compañeros, la idea del proyecto€ Por ahí es por donde les hemos convencido. Martín yaa conocía el Betis y todas las referencias eran muy positivas, tanto en lo humano como en lo deportivo. Cuando se marchó, enseguida dijo que, si tenía otra opción, no quería oír hablar de ningún otro club, fuese cual fuese, y se ha cumplido. Es un jugador polivalente, que nos puede dar en varias posiciones; con esto estamos cubiertos tanto en la derecha como en la izquierda, hasta por delante"

"Víctor tiene una experiencia muy dilatada en su puesto de defensor central. Es un jugador muy serio que siempre da rendimiento en cada partido, que no va a ser ni supersobresaliente ni suspenso, siempre equilibrado en su nota, con buena salida de balón, muy inteligente. Y Claudio es portero titular de una selección importante de Sudamérica y tiene personalidad. Me gusta lo que transmite a los compañeros en la vida diaria, en cada entrenamiento y en el vestuario"