Tello se cuela entre los mejores de la jornada

Cristian Tello no dispuso de muchos minutos en el estreno del Betis en LaLiga 20/21, pero los aprovechó al máximo para reivindicarse y, sobre todo, otorgarle al proyecto de Pellegrini la primera victoria en su debut. El catalán, que no se conforma con el rol de revulsivo aunque ayer demostrara su valía para ello, recibió en la frontal un servicio de Canales y no se lo pensó dos veces antes de armar la pierna y mandar el balón al fondo de la red. Poco o nada pudo hacer Pachecho.

Su gol, que vale tres puntos, ha sido elegido por LaLiga como el quinto mejor tanto de una primera jornada de la que se han jugado siete partidos, al aplazarse los choques de Sevilla, Atlético, Real Madrid y Barça. Su factura y su importancia han provocado que se cuele entre las dianas más destacadas.

Tello cierra un 'top 5' que comparte con el tanto de Adrián en el Cádiz-Osasuna, el trallazo del nazarí Luis Milla contra el Athletic, el segundo de Morales en el derbi valenciano y el de Rubén García, también al Cádiz.