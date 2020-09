Pittón, el último para el lateral zurdo del Betis, que tiene un plan

El lateral izquierdo sigue siendo una posición 'coja' en la planificación del Real Betis. Antonio Cordón es consciente de ello, aunque su labor de búsqueda de un competidor para Álex Moreno se ha visto seriamente condicionada por las limitaciones económicas heredadas de la crisis del coronavirus. Con el tope salarial al límite, solamente una salida que reportase ingresos que reinvertir y liberase una ficha (el dorsal 3 sigue vacante, pero no hay margen de maniobra en lo que a sueldos se refiere) permitiría a los verdiblancos afrontar una nueva contratación, con el costado zurdo de la zaga como prioridad, aunque también se monitorizan futbolistas interesantes en otras demarcaciones para cubrirse las espaldas en caso de que emigren a última hora Mandi, William Carvalho, Tello, Loren y/o Sanabria.

Todo hace indicar que se alcanzará la recta final de esta ventana de transferencias sin movimientos. Son más de dos semanas hasta que, el 5 de octubre a las 23:59 horas, se dé carpetazo a la posibilidad de incorporar efectivos hasta Año Nuevo. Sospechan muchos clubes, no sólo el heliopolitano, que los primeros días del mes venidero serán frenéticos, con jugadores presionando para marcharse a la vista de las pocas oportunidades ofrecidas por técnicos que, por otra parte, también querrán quitarse del vestuario a estos profesionales disconformes, por lo que puede aparecer entonces una oportunidad que ahora niegan los números.

Incluso, algún pretendiente por los cinco béticos mencionados u otros deben animarse a mejorar sus propuestas, por lo que Cordón quiere estar preparado para cambiar los cromos rápidamente, con operaciones iniciadas y conversaciones entabladas a falta únicamente de ser reactivadas cuando la situación sea más propicia. Un riesgo, porque el panorama salarial puede no mejorar en La Palmera, pero la cantera, con Calderón como principal elemento para el lateral zurdo, acudiría al rescate, como ya han hecho Aitor Ruibal (para los costados del ataque y la media punta) y Paul (para el pivote defensivo). La idea es apurar los plazos, esperando que el personal se ponga nervioso y acepte rebajar sus pretensiones. Una jugada con posibilidades de salir cruz, aunque la única posible a estas alturas.

El que más gusta, de largo, a los técnicos para ser el '3' es Aarón Martín (23), que está dispuesto a abandonar la Budesliga, si bien el Mainz no acepta menos de lo que invirtió para llevárselo del Espanyol el verano pasado (6 kilos). Con contrato hasta 2023 y un valor de mercado, incluso, superior, el acercamiento de hace varias semanas, con una cesión con opción de compra como planteamiento, no tuvo éxito. El segundo en la escala de preferencias es Juan Miranda (20), que volvería a casa, aunque el Barcelona quiere hacer caja con el olivarense. No parece que tenga 'novias' dispuestas a comprarlo, por lo que, a igualdad de condiciones (un préstamo), el Betis espera tener cierta preferencia.

No se descarta, de nuevo, el retorno de Alfonso Pedraza (24), a quien Unai Emery dio la titularidad en la primera jornada por la grave lesión de Alberto Moreno, pero que quedará relegado antes o después tras el fichaje de Pervis Estupiñán. Con Jaume Costa igualmente en la plantilla, sobraría uno. El cordobés tiene sólo un año más de contrato, tiene poca pinta de renovar y existía un principio de acuerdo para que fuera bético a bajo coste. Únicamente un empeño de su entrenador por retenerlo frustraría ese 'plan C' para Cordón.

Desde Italia, el periodista especializado Nicolò Schira colocaba a Betis, Granada, Atalanta y Parma tras los pasos de Bruno Pittón (27), que completó una interesante temporada 19/20 con San Lorenzo de Almagro, que lo fichó hace un año por 1,1 millones de eurón de Unión de Santa Fe. Siete goles en 22 partidos de la Superliga Argentina confirman que se trata de un lateral izquierdo con llegada, por el que el 'Ciclón' pretende ingresar entre 2 y 3 kilos, de momento fuera del alcance de los heliopolitanos, que tienen otras prioridades y ningún hueco para un jugador extracomunitario.