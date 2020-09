El Betis cuenta con la venta de Loren... y no descarta la de Sanabria

No es ningún secreto que el Betis no podrá acometer nuevos fichajes hasta que haya salidas que liberen masa salarial (se puede reutilizar el 25% de lo que no haya que abonar ya al futbolista en cuestión) y generen ingresos que puedan reinvertirse en otros jugadores. Hasta este fin de semana, todo hacía indicar que el único que podía marcharse es Sanabria, con un firme interés del Genoa, aunque Manuel Pellegrini ya dejó claro este viernes, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Valladolid, que la propuesta de siete millones de euros (pluses incluidos) no sería tomada en cuenta por la entidad verdiblanca, por lo que el paraguayo se quedaría.

Si, a principios de verano, Mandi (que afronta su último año de contrato sin renovar) y William Carvalho (con Leicester, Mónaco y Wolves detrás) se antojaban los efectivos más propicios para ser traspasados, las miradas se centraron luego en la delantera, con el retornado Tonny (que firmó un buen final de campaña en la Serie A) y Loren (pichichi de la 19/20 en el bando heliopolitano y con propuestas de la Premier, LaLiga y la Bundesliga previas a la pandemia) como principales focos de atención. Con todo, el prematuro contagio del marbellí, al que le costó conseguir el doble negativo para reincorporarse al trabajo, frenó el seguimiento de varios clubes.

Sea como fuere, el Betis rechazó recientemente 12 millones de euros por Loren, previsiblemente de un equipo inglés, cifrando en 18-20 sus pretensiones, algo similar a lo que hizo con Sanabria, del que estaría dispuesto a desprenderse por 10 kilos. Una postura de fuerza por parte de Ángel Haro que cuenta con el visto bueno del entrenador y del director general deportivo, Antonio Cordón, dispuesto a cubrir la única laguna detectada en la planificación (el lateral izquierdo) con el filial (Julio Alonso o Calderón) si no pudieran acometerse más fichajes hasta enero, pero con las espaldas cubiertas en caso de que se aclare el panorama.

Tanto es así que el alto ejecutivo extremeño mantiene en 'stand-by' varias operaciones por si fuera necesarios reactivarlas antes del 5 de octubre, fecha en que se cierra la ventana de transferencias hasta Año Nuevo. En el costado izquierdo de la zaga (donde, según algunas fuentes, podría tener una gestión bastante avanzada), en el eje, en los extremos y en la punta de lanza. Porque, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el Betis maneja varios escenarios con sus puntas, pero da casi por hecho que Loren se terminará marchando y, pese a lo rotundo que se expresó Pellegrini, no descarta ni mucho menos que lo haga también Sanabria.

Según 'Mundo Deportivo', la ausencia del costasoleño de la lista de convocados para la cita ante el Valladolid y la inclusión del guaraní, que llega muy justo tras superar (con apenas una sesión completa con el grupo) una sobrecarga en el sóleo, indica que el '16' tendría un pie fuera de Heliópolis. Desde la planta noble del Benito Villamarín filtran que estudiarían cualquier propuesta que se aproximara a los 18 millones de euros, pese a contar Loren con una cláusula de 50 tras su ampliación de contrato hasta 2024, si bien otras fuentes señalan que un pretendiente podría haber rebasado el listón de la quincena con bonus de cumplimiento moderadamente factible, por lo que podría concretarse la venta.

Además, si el Genoa mejora su oferta por Sanabria u otro equipo alcanza la decena de millones, los verdiblancos se plantearían desprenderse igualmente de él, acaso conservando un porcentaje de su pase por si hubiera una futura venta, apostando en su lugar por un delantero de nivel, seguramente cedido con opción de compra, con los nombres de Raúl de Tomás y Borja Mayoral como primeros en la lista de preferencias.