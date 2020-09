Canales, sobre la Supercopa: "El Bayern está muy bien... Mis hijos no sé si me dejarán verlo"

El centrocampista bético Sergio Canales pasó anoche por los micrófonos de El Larguero para analizar el gran comienzo del Betis en LaLiga, con seis puntos de seis posibles, y reflexionar también sobre los cambios en el banquillo y lo que le espera al equipo en esta ilusionante temporada.

"La pretemporada ha sido muy buena, el año pasado acabamos bastante fastidiados y dolidos por cómo fue y este año la verdad es que la llegada de Manuel Pellegrini con su cuerpo técnico nos ha dado mucha confianza desde el inicio y el equipo está muy enchufado, con muchas ganas, creo que se ve en el campo. Y empezamos así, que siempre viene bien", ha explicado el cántabro.

Sobre los cambios que ha introducido Pellegrini con su llegada, Canales ha comentado: "Ha insistido en tres o cuatro detalles para dejar cosas claras al equipo. Con Setién tuvimos una primera parte de temporada muy buena y luego sí que es verdad que perdimos todo el fuelle. El año pasado desde el inicio las cosas no salieron por lo que fuese. Y este año Manuel ha conseguido conectar muy bien con el equipo. Es un técnico al que también le gusta tener la pelota, que creo que el equipo está hecho para eso, y ser más verticales. Este año somos más verticales y eso nos está ayudando mucho. E insistiendo mucho en portería a cero, que el año pasado fuimos los segundos con más goles encajados y eso en Primera división te penaliza muchísimo. Este año, estos dos partidos con portería a cero y en pretemporada también sólo hubo un partido en el que nos metieron gol, es muy importante para la confianza del equipo".

El cambio de dibujo con el doble pivote: "También dos laterales muy ofensivos y tener ahí dos pivotes que cuando llegamos al área, porque llegamos con mucha gente, sabes que te van a dar ahí ese equilibrio y van a parar muchas jugadas de contraataque nos está viniendo muy bien. En estos dos partidos nos han creado muy pocas ocasiones y creo que es por eso".

Cómo va la adaptación de Fekir: "Sí, sabe castellano. Habla muy bien, es un chico que se metió muy rápido en el vestuario, es muy querido. El año anterior tuvimos a Lo Celso, que es un jugadorazo también, se fue al Tottenham y vino Nabil, y son dos jugadores de las mismas características o parecidas, igual Nabil es más de ataque, pero es un jugador que nos da mucho y muchas veces nos oxigena mucho el juego, aguantar la pelota, girarse... nos ayuda mucho".

Su crecimiento en su juego: "Las lesiones me han ayudado mucho a la hora de trabajar y de meterme una constancia continua y de cuidarme. Sí es verdad que llegó un momento en que hice un cambio de chip. Los jugadores de mis características, normalmente, somos fríos y hay momentos dados en que te sales incluso del partido. Eso no me gustaba nada y decidí trabajar mucho en la constancia, en estar todo el rato metido en el partido, ponerme bien físicamente para en los últimos minutos no llegar fatigado y estar con las pilas cargadas, y eso me ha ayudado mucho".

Ha podido jugar en la Premier League: "Sí, en otros años sí que tuve opciones y es un fútbol que atraer a todo el mundo, un juego muy directo, muy vertical, es un fútbol bonito. Pero hay veces que encuentras tu sitio, te das cuenta y sé valorarlo. Aquí tengo mucho que agradecer a todo el mundo, el cariño que se me tiene y yo lo único que intento es dar el máximo para al final, si un día vais a nuestro estadio, es una auténtica locura, devolvérselo en algún premio que se les pueda dar es mi objetivo ahora mismo, no tengo otro en la cabeza".

Ahora llega el Real Madrid: "Nuestro último partido con público en casa fue contra el Madrid y ganamos, fue una pasada. El fútbol sin afición pierde muchísimo y nosotros lo echamos mucho en falta, ahora más porque hacía muchos años que el Betis no empezaba tan bien. Con dos victorias de dos, ahora el Madrid en casa con público habría sido un espectáculo".

La selección sigue siendo posible: "Para cualquier jugador español es una cosa increíble, es un premio enorme, pero sí que es verdad que soy muy consciente de que es importante que el equipo esté arriba, que esté en un buen momento. No porque yo vaya a hacerlo mejor o peor, pero es obvio que a todos nos favorece, cuando las cosas salen bien y el equipo funciona es porque tú también lo estás haciendo bien y estás en un buen momento. Eso es fundamental y al final, hoy en día, individualizar mucho es complicado porque está todo tan igualado que necesitas a todos. Sería el mayor premio que podría tener a nivel individual y una recompensa muy grande para el equipo porque significaría que el equipo ha hecho las cosas bien".

Se ve un Betis distinto: "Muchas veces, si juegas incluso al futbolín, quieres ganar. Pero por todo lo que rodea al fútbol perdemos la noción de lo que es esa palabra. Creo que es lo que nos pasó el año pasado, que estábamos más a otros aspectos diferentes, muchas veces la sensación que podíamos transmitir, y este año lo hemos quitado desde el primer día. Desde el primer partido de pretemporada la ambición ha sido ganar. Muchas veces en pretemporada juegas pensando en que sean buenas sensaciones, que vayas cogiendo ritmo, y este año cambiamos eso en el vestuario y desde el primer momento dijimos 'no, no, hay que salir a ganar, el resultado es muy importante', y nos enfocamos mucho en que hay que hacer las cosas bien y creo que la palabra ganar enfoca al resto de cosas, a esa competitividad en el vestuario".

Joaquín: "Sí, es como el caso de Benjamin Button, es una locura. No te dice el secreto además, se lo guarda para él. Me saca 10 años y yo no lo entiendo. Es increíble, a este nivel, con 39 años, compitiendo es una locura".

Con quién va en la Supercopa: "El Bayern está muy bien... Mis hijos no sé si me dejarán verlo además, estoy bastante ocupado. A esas horas me toca dormirlos. Los dos equipos se han ganado estar ahí y están en un buen momento".

Situación de Luis Suárez: "Complicado... Es un delantero 'top' mundial así que donde esté seguro que va a rendir bien. El fútbol es así, unas veces estás en boca de todos para bien y otras para no tan bien. Los dos equipos son para luchar cosas grandes, así que en cualquiera de los dos".