Pellegrini y su "falso partido" en defensa y ataque

Enfadado con sus hombres. Así estaba Manuel Pellegrini al finalizar el partido. El técnico chileno lo intentó con un cambio de sistema, con jugadores con más calidad en la salida del balón, metiendo a los chavales que tenían más ganas... Nada funcionó. Y lo peor es que se fue con la sensación de que a su rival sólo le bastó hacer lo justo para pasar por encima de los suyos.

"Llegaron tres veces y convirtieron tres goles. Eso puede pasar, pero tampoco tuvimos ocasiones de gol. Es difícil buscar una responsabilidad. Sabíamos que era un rival muy difícil y fue una noche negativa. Por lo menos lo intentamos en el segundo tiempo, tratamos de abrirnos y lo intentamos con poca idea", indicó el técnico chileno, que mostró su descontento con el nivel de su equipo en el Coliseum Alfonso Pérez, donde el Getafe consiguió el liderato provisional después de lograr su segunda victoria en tres partidos.

"Ahora estoy más preocupado de cómo ganar al Valencia. Es un rival complicado que hay que ganar y no se puede repetir lo de hoy. No es normal encajar tres goles. Jugamos un partido muy falso defensiva y ofensivamente. El Getafe es un equipo luchador y los tres goles fueron tres llegadas por nuestras carencias defensivas. Es un partido para olvidar", reiteraba el técnico bético, quien además, reconoció que su equipo no tuvo ni fútbol ni actitud y apuntó que pudo ser por la falta de recuperación tras el choque ante el Real Madrid o por la ausencia de credibilidad de conseguir una victoria ante el Getafe.

"Los partidos cambian y como equipo en general no estuvimos bien, no supimos defender y perdimos", finalizó. No quiso saber nada más. El Valencia ya es su presente.