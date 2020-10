El sueño de Miranda regresando al Betis y sus opciones de prorrogar la cesión

Juan Miranda ha sido la última incorporación realizada por el Betis para la 20/21 y el último en ser presentado por la entidad, un alta que no por tardía era esperada. El jugador, criado hasta infantil en la cantera bética, fichó por el Barcelona y en este tiempo el club heliopolitano trató de reclutarlo en anteriores ocasiones, deseo que ya se ha visto cumplido, cumpliendo el sueño del jugador.

"Inmensamente feliz de volver a mi casa. Me fui siendo un niño y vuelvo como un hombre. Lo segundo, es dar las gracias al Betis, al Barcelona y a mi agente por hacer fácil la operación. Y a mi familia, que me ha apoyado", comenzó diciendo el olivares, añadiendo que: "Es uno de los días que siempre voy a recordar, lo llevaba soñando desde que me fui. Sabíamos que algún día volveríamos. Somos béticos desde que nacimos. Mi sueño siempre ha sido, desde que pisé la ciudad deportiva con siete u ocho años llegar al primer equipo. Me fui al Barcelona, pero por suerte hoy estoy aquí".

Miranda, que se definió como un jugador "ofensivo", pero comprometido en tareas defensivas, reconoció que éste no ha sido el único intento del Betis por reclutarle. "El interés es de hace años. Soy bético, siempre he querido volver. Estos últimos años no ha sido fácil por un tema u otro. Este año han apostado, necesitaba ese cambio después de estar un año en Alemania que no fue fácil", señaló el lateral zurdo, que destacó la grata acogida que le ha dispensado el vestuario en su primer entrenamiento bajo las órdenes de un Manuel Pellegrini al que alabó: "Me ha dado tranquilidad, es cercano, estoy contento. Es diferente estar en tu casa. Los jugadores saben que vienes de vuelta, que eres del Betis. Le estoy muy agradecido al vestuario".

El nuevo futbolista del Betis valoró su paso por los escalafones inferiores de un Barcelona en el que ha crecido en todos los aspectos: "Rodearte de tantas estrellas te hace madurar. Al Barcelona le estoy muy agradecido, me han tratado muy bien. No es fácil entrar en un vestuario así. Desde el primer momento que entré parece que da cosa levantarte por agua, pero son humanos, y te dan lo que necesites. En Alemania (en referencia a su cesión la pasada temporada al Schalke), me costó un poco más. Después de Navidad empecé a jugar. Al principio fue un poco por la adaptación. Crecí en Alemania no futbolísticamente, pero sí personalmente".

Antes de su presentación, Miranda realizó su primer entrenamiento con el Betis, aunque su debut tendrá que retrasarse debido al patrón de selecciones. En cuanto a su estado físico, afirma estar listo. "Estoy muy bien. En Barcelona entrené y jugué amistosos. Podría jugar este finde", declaró, destacando el buen inicio bético: "Cada semana, el equipo está trabajando mejor, y en Valencia se vio. El de Valencia fue un triunfo que merecía, contundente. Ojalá que ante la Real siga así el equipo y sume los tres puntos".



Puerta abierta a seguir más de un año



La cesión de Miranda al Betis contempla un año y sin opción de compra. Cuestionado al respecto Antonio Cordón, director deportivo del club verdiblanco, sin desvelar los entresijos de la operación, sí dio alguna pista. "El jugador viene cedido y se reserva la prioridad para que pueda jugar con nosotros. Si todos nos ponemos de acuerdo, el camino está bien trazado para que continúe. Lo que quiero es que juegue bien, haga una buena campaña y después todas las partes acordaremos lo que queramos acordar", se limitó a decir, dejando entrever una opción preferencial por parte de los verdiblancos.

"Esos temas los lleva mi agente como Antonio", se limitó a decir Miranda, sin entrar en la cuestión.