El viacrucis de Musonda en los últimos años

Charly Musonda, a los 16 años, era considerado como el mejor futbolista del mundo entre los de su generación. Hoy en día, con 24, vive un auténtico calvario... En Sevilla, concretamente en Heliópolis, se le conoce bien. El belga llegó al Betis en el mercado invernal de la 15/16. Precedido de una merecida fama en el Chelsea como uno de sus canteranos más prometedores, jugó 16 encuentros, dejando una grata impresión gracias a sus fintas y desbordes. Los problemas comenzaron a surgir en su segundo año de cesión; ocho partidos hasta diciembre de 2016, regresando a Londres.

La rodilla comenzó a darle problemas, aunque continuó su carrera. Cesión al Celtic en la 17/18 y un año después, de nuevo cedido, al Vittesse, sufriendo la primera rotura de ligamentos cruzados de la rodilla. La temporada pasada, también en los Países Bajos, disputó tan sólo tres encuentros antes de volver a pasar por el quirófano, jugando su último partido el 16 de agosto de 2019.

"Han pasado cuatro años desde que podía jugar partidos profesionales seguidos. Tres años desde la última vez que jugué para mi club. En dos de esos últimos cuatro años, me lesioné el ligamento cruzado de la rodilla. No sentía nada más que angustia y dolor. Los médicos me dijeron que pasar por una cirugía después de haber estado tanto tiempo fuera sería mi final", escribe en su cuenta de Instagram, donde ha colgado diferentes vídeos entrenando con el sueño de regresar a los terrenos de juego: "Estoy haciendo todo lo posible por jugar una vez más".

En las dos últimas temporadas apenas ha podido jugar siete encuentros, pero Musonda, a sus 24 años, no se rinde: Seguiré escalando la montaña insuperable todos los días para correr con el balón una vez más, porque no hay mejor sensación que enfrentarse a uno mismo y sentirse vivo. Hasta que llegue el momento seguiré entrenando y creyendo en una remontada imposible". "#EstaEsMiHistoria", escribe.