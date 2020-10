Pellegrini 'pasa' de árbitros y asume la derrota.

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, comenzó la rueda de prensa posterior al encuentro asumiendo la superioridad de la Real Sociedad. "En cuanto al partido, primer tiempo equilibrado, pero la Real convirtió ese gol, que fue fundamental porque es un rival que controla el balón y en ventaja, cuesta más. Le hicimos poco daño. En el segundo tiempo nos superaron", declaró.

A diferencia de lo ocurrido ante el Real Madrid, en esta ocasión, el míster chileno obvió pronunciarse a las decisiones arbitrales (gol anulado a Sanabria y posible penalti sobre el paraguayo): "Las acciones discutibles no las he visto. Con 1-1 es posible hacer conjeturas, pero con el marcador final y el segundo tiempo de la Real€ Fue un justo vencedor".

Hay que recordar que después de sus declaraciones ante el Real Madrid, la RFEF amenazó con sancionarle. Quizá, por ello, Pellegrini no quiso meterse en charcos: "No quiero meterme en polémicas. Me tengo que remitir a los 90'. Fueron 45' equilibrados, ellos hicieron ese gol y en el segundo tiempo nos superaron. No sacamos nada con centrarnos en una decisión del VAR. A lo mejor empatamos y el choque podría haber cambiado. Pero son conjeturas".

El preparador verdiblanco se mostró resignado ante la superioridad donostiarra. "Fue certero porque tiene jugadores precisos. Me hubiera gustado haberle creado más daño cerca del área, pero las cifras indican que han encajado dos goles en seis partidos. Defienden bien", opinó.

Pese al varapalo, el chileno ve la botella medio llena: "Después de seis partidos, el equipo está en un camino. Le queda trabajo, pero creo que está en el camino correcto. Hay que seguir y pensar en el siguiente partido".

Por otro lado, al igual que señaló Claudio Bravo, indicó que deben encontrar la regularidad. "El choque estuvo equilibrado. Luego, tuvimos que arriesgar y quizá nos descuidamos en el segundo y tercer gol. Pudimos defender un poco mejor, pero las cosas están ahí. Queda mejorar, tanto en la parte creativa como defensiva, ya que con 0-1 el partido no está acabado", valoró.

Por último, aclaró que el once no estaba determinado por los compromisos internacionales y que el cambio de Canales, al que se le vio molesto en la grada, se debió a la carga de partidos del cántabro.