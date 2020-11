Las tablas de salvación para el Betis que tendrán que esperar

Ya advertía esta semana Ángel Haro, presidente del Betis, que la venta de jugadores "no es ni debe ser la única solución, aunque sí la más cuantiosa" para equilibrar las cuentas del club en el presente ejercicio, con 95 millones de presupuestos y prácticamente nada (ni tres) de ingresos extraordinarios por traspasos. Aunque no se trata de una situación dramática, cualquier fuente extra de financiación ayudaría a satisfacer las amortizaciones pendientes por contrataciones anteriores (una de las razones por las que William Carvalho estaba en el mercado, si bien no llegó ninguna oferta superior a los 20 millones requeridos). Por ello, los verdiblancos están pendientes de las vías que se abran, propias y 'ajenas'.

Fabián, Dani Ceballos y Junior, sus tres canteranos con mayor proyección, son las opciones más relevantes. El Betis se llevaría un pellizco por los derechos de formación de todos ellos, pues se otorga un 0,5% del montante de cada venta (a un club de un país diferente al actual y con contrato en vigor) por cada año entre los 12 y los 23. Serían, 'grosso modo', el 4,5% en el caso del palaciego, el 3% en el del utrerano y el 2,5% en el del hispano-dominicano. Del lateral zurdo, encima, el conjunto heliopolitano es dueño todavía de una quinta parte del pase, por lo que la cantidad final de concretarse una salida sería sensiblemente superior.

De momento, el madridista no atisba un traspaso en su horizonte más cercano, aunque la Juventus estuvo pujando por él en anteriores ventanas de transferencias. Ceballos disfruta de su segunda temporada seguida de cesión en el Arsenal, con la próxima Eurocopa como objetivo. Tras la misma, si Zidane ya es historia en Chamartín, intentará seguramente ganarse un sitio como blanco, buscando, en caso contrario, un destino definitivo y diferente si no cuaja allí. Con Junior pasa algo parecido, aunque el carrilero criado en la Costa del Sol rechazó un préstamo en enero pasado, cuando estuvo cerca también de ir a Inter (como parte de la 'operación Lautaro Martínez') y Atalanta.

Ahora, desde Italia informan que las altas pretensiones del Barça, que a primeros de año pedía 40 millones por el internacional sub 21 o que se le valorara así para rebajar el fichaje del punta argentino, frustraron la salida y que la situación no ha mejorado. Conte sigue pidiendo al zurdo, aunque la directiva 'neroazzurra' prefiere la cesión con opción de compra, ahora en el mercado invernal o el próximo verano, mientras que los culés -de las elecciones dependerá que entre una gerencia nueva y que cambien su plan de actuación- insisten en la venta directa.

Por su parte, 'La Gazzetta dello Sport' informa ahora de que Fabián estuvo muy cerca de jugar en el Atlético de Madrid, que ofreció 50 millones de euros al Nápoles el último de la ventana estival-otoñal, aunque el propio mediocentro habría telefoneado a Gattuso para decirle que no se preocupara, que él se quedaba sin problemas en tierras partenopeas y que la colchonera no era una tentación tan grande, a sabiendas de que Barça y Madrid pelearán por él cuando la pandemia sea un mal recuerdo y el mundo del fútbol se recupere del mazazo económico. El Betis se habría llevado 2,5 millones de euros de manera indirecta, pero Fabián sigue de 'azzurro' y el Atleti reclutó a Kondogbia como recambio del 'fugado' Thomas. En el verano de 2021 no se prevén movimientos hasta después de la Euro como pronto.