Pellegrini querría tener en el Betis a N'Lundulu, la perla del Southampton

La idea del Real Betis es liberar masa salarial en enero y que, además de William Carvalho, con muchas papeletas de regresar a Portugal, lo haga uno de los puntos. Preferentemente, el que más cobra, Borja Iglesias, sin descartar que pudiese salir Loren Morón también, pues hay varios equipos en Primera buscando atacante y el marbellí no termina de entrar del todo por el ojo a a un Manuel Pellegrini pediría recambios.



Obviamente, de bajo coste. Algún cedido, vamos. Y, en ese contexto, tendría sentido la información que publica Footmercato y de la que ya se están haciendo eco distintos medios en Inglaterra: el técnico chileno del Betis querría a Dan N'Lundulu (21), la perla de la cantera del Southampton.





?? @nlundulu



