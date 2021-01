Pellegrini se moja: la lesión de Bravo, el Celta, Europa...

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha atendido a los medios de comunicación este martes durante la rueda de prensa previa al partido ante el Celta de Vigo, con el que los del Benito Villamarín concluirán la primera vuelta liguera.

Una cita para la que Pellegrini ha sumado una baja importante como la de Claudio Bravo. "En cuanto a las bajas, Claudio tuvo un problema muscular. No va estar en la lista como Camarasa, que sigue recuperándose; Bartra, que aún no ha vuelto de forma natural a entrenar con el grupo, ni Carvalho, al que aún le queda un poco de su última lesión muscular. El resto de la plantilla está disponible para el partido de este miércoles", apostilló Pellegrini.

Un parte médico en el que el técnico chileno dio algunos detalles más sobre los problemas de Claudio Bravo: "Tuvo una lesión muscular en el sóleo otra vez. Pero en la otra pierna, no en la que tuvo en la anterior. Esas lesiones en ese músculo son complicadas y para no recaer se le están haciendo pruebas con los que descartar otros problemas y saber qué tiempo va a estar fuera". Junto a ello, también comentó que Bartra ha sufrido fiebre y algunos problemas estomacales que se han prologando más de lo esperado, siendo el club el que tenga que facilitar el parte médico.

Sobre el Celta, pese a algunos resultados, destacó Pellegrini que "ha demostrado toda su capacidad con todos los jugadores que tiene", más allá de que Aspas no pueda jugar el partido ante el Betis: "Tienen jugadores de mucha calidad".

"Es un equipo que ha tenido una trasformación importante con la llegada de Coudet desde el primer partido, aunque lo perdió con el Sevilla. Luego tuvo una racha de triunfos y ahora le ha tocado perder algunos encuentros. Iago en el Celta participaba en todos los goles y asistencias. Seguro que se le debe echar de menos en ese nivel, pero también hay que tener la capacidad de poder suplirlo y estoy seguro de que el Celta lo va a lograr.

Al margen del próximo rival liguero, Pellegrini también se ha referido a la racha actual de resultados: "Me ha dado la sensación desde el comienzo que el equipo asimiló bien la idea. Comenzamos bastante bien el campeonato, pero luego hubo hechos puntuales, expulsiones, decisiones o errores que marcaron. Ahora hemos retomado sin déficit. Hemos tenido un buen repunte tanto en LaLiga como en Copa y ahora tenemos que mantener esa regularidad que exige esta liga, que es muy competitiva y en la que dos o tres errores te revierten los resultados. Ojalá sigamos con el mismo funcionamiento como equipo y ambición por los resultados".



Pellegrini se refirió también a otros asuntos

- Fekir: "Opiniones de que lo ha hecho mejor o peor hay muchas, pero cuenta con toda la confianza del plantel. Si hubiera conseguido materializar el penal del Sevilla FC las opiniones, seguramente, serían otras. Pero por supuesto que cuenta con todo el respaldo del cuerpo técnico".

- Europa: "La plantilla y el cuerpo técnico desde el comienzo de la temporada siempre hemos tenido la misma respuesta: ganar el siguiente partido, que ahora es el del Celta. Terminaríamos la primera ronda, si lo conseguimos, con 26 puntos. Sería una ronda normal. Todos queremos mejorarla, la ambición del grupo es máxima. La única forma de conseguirlo es ganando el partido siguiente. Los objetivos siempre son los más altos posibles, pero también hay una realidad que hay que aceptarla y comprenderla".

- La vuelta de Miranda, Joaquín, Montoya€: "Por suerte están los cuatro recuperados, contando con Álex, que ya jugó el partido anterior. Joaquín y Montoya se integraron a los entrenamientos; ya trabajaron de forma normal y ambos van a estar en la lista para el partido de mañana".

- Coudet: "Tuve la fortuna de dirigir a Eduardo como técnico de River en Argentina; vino a Europa, al Celta de Vigo en ese momento. Es un jugador de mucha entrega, de liderazgo sobre el grupo. Ya pensaba en ese momento que iba a ser técnico. Finalmente se decidió y ahora en España le va a hacer mucho bien a LaLiga. Refleja su condición de jugador grande. Lo ha transmitido en el Celta y me alegro mucho por él de que esté aquí en una liga tan importante como la española".