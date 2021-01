El PSG aparca su interés en Emerson

Fue ESTADIO Deportivo el medio que avanzó, el pasado 7 de enero, que el París Saint-Germain había realizado un tanteo para conocer las condiciones de Emerson Royal, ante el deseo de su nuevo entrenador, Mauricio Pocchetino, de reforzar el lateral diestro del conjunto galo. Y, desde entonces, no se ha dejado de hablar del asunto en la capital gala, Barcelona, Sevilla y toda Brasil o Italia, donde el bético cuenta con el interés del AC Milan, pero la realidad, pese a que hasta se ha hablado de ofertas en firme, es que el asunto se va a quedar en ese tanteo. Al menos, por ahora.

Y es que, tal y como ha podido saber esta redacción, Pochettino y su director deportivo, Leonardo, han declinado por ahora acometer su fichaje, tras estudiar minuciosamente su situación. Porque, según entienden ambos, Emerson ofreció un rendimiento muy alto durante la 19/20, una vez superado el período de adaptación a LaLiga, si bien son sus últimos meses, los corresponientes a la presente temporada, los que no les terminan de convencer.

El ex del Atlético Mineiro lleva una asistencia en 14 encuentros, además de un tanto (un golazo) en la Copa del Rey, lo que no parecen estadísticas como para dar el salto a un club top, y además ha tenido, sobre todo hasta que Manuel Pellegrini cambió a los extremos muchos problemas en defensa. Particularmente, en San Mamés.

Últimamente, no obstante, Emerson está subiendo de nuevo su nivel y es, precisamente, lo que quiere comprobar un PSG que seguirá atento a las evoluciones del todavía lateral derecho verdiblanco, con quien el FC Barcelona esperar hacer caja, pues anda bastante necesitado de cash, como ocurre por La Palmera. El brasileño no será, no obstante, vendido en enero, salvo que a la entidad gala se le caigan otras opciones o que aparezca de súbito un nuevo interesado que en el entorno del jugador, al menos a día de hoy, no esperan.