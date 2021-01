Pellegrini: "Yo no compararía a Canales con Joaquín"

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, compareció este viernes ante los medios de comunicación para analizar el duelo frente a la Real Sociedad del sábado. Una rueda de prensa en la que elogió la figura de Sergio Canales, un jugador "con una capacidad de liderazgo importante", y en la que consideró que el conjunto donostiarra es perfectamente "ganable".

También pasó revista a la enfermería y trasladó la última hora de los tocados: "Guido está con algunos problemas musculares y Aitor estamos esperando la radiografía que se iba a hacer ahora, en el tobillo siente dolor. Hoy a la tarde vamos a tener el parte médico, pero tampoco está considerado para el partido de mañana. Claudio sigue en su proceso de recuperación, lo dije la semana pasada cuando se lesionó, tiene una lesión muscular en el sóleo y tiene al menos tres o cuatro semanas fuera. Uno como técnico le encantaría tener a todos los jugadores disponibles, eso más que un problema es una solución. Pero hay un plantel y detrás de él ha estado Joel, que también ha tenido grandes actuaciones y confiamos plenamente en él. Además tenemos lesionado a Dani Martín. Estamos muy contentos con el rendimiento de Joel y esperando el retorno de Claudio".





Exigencia del rival

"Los equipos no los divido entre los más difíciles o más fáciles. Los partidos son más complicados de acuerdo al momento, al rendimiento, a la actitud. Tenemos que ir a buscar una revancha de esos puntos, pero vamos a intentar imponer nuestro fútbol desde el minuto 1 para mantener estos buenos resultados de los últimos partidos. Esto se divide por equipos, la diferencia entre ellos y nosotros es un partido, es que nos ganaron ellos en casa. Siendo un gran equipo y con todos los nombres que tiene, es un equipo ganable y un rival difícil. Es un resultado bastante engañoso el 3-0 porque en los últimos cinco minutos hubo un penal y un contragolpe. No creo que la diferencia sea más de lo que indica la tabla".





Gran momento de Canales

"Nunca un equipo depende de un solo jugador, pero sí la influencia es muy importante. Sergio volvió con las mismas ganas y con una gota de gol que no podemos esperar permanente, pero la está buscando con trabajo y sacrificio. Es algo que él transmite y eso es una capacidad de liderazgo importante. Me encantaría que llamaran a Sergio a la selección, porque sería un orgullo para el Betis y para él una consagración de su momento futbolístico, no tengo ningún egoísmo, la lesión le puede pasar en un entrenamiento, en un partido de su equipo".





Comparación entre Canales y Joaquín

"Yo no compararía a Sergio Canales con Joaquín. Son dos de gran nivel, Joaquín es una leyenda del club por lo que ha dado y la cantidad de partidos, pero Sergio es un jugador muy importante que está en un etapa alta de su carrera y puede mantener. Tienen diez años de diferencia, las comparaciones no son buenas, son dos jugadores muy importantes para este Betis".