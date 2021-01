Canales, el resurgir bético, la ilusión copera, la afición...

Está de dulce, en el mejor momento de su carrera, como siempre soñó, liderando a un equipo... Sólo le falta el aliento de la afición bética.en su larga carrera de lesiones y ha regresado más fuerte que nunca.

El cántabro ha dejado atrás las dudas que tuvo tras lesionarse hace tres meses con la selección, regresó antes de tiempo y, desde encontes, el Betis no ha perdido, ha recuperado posiciones, se ha metido de nuevo en la pelea por puestos europeos y está entre los ocho mejores en la Copa del Rey.

"Cuando me dijeron que me tenía que operar le decía a mi mujer, 'no puede ser, es increíble'. Visité al doctor Cugat y decidimos llevar a cabo un tratamiento conservador. La recuperación ha ido muy bien y muy rápido. Cada lesión ha hecho que me centrase más en cada detalle: en el descanso, en la nutrición... Centrado siempre para que la recuperación fuese lo mejor posible", admitía Canales en el programa El Transistor de Onda Cero, en el que destacaba lo fuerte que ha regresado, marcando más goles que nunca y a un nivel espectacular: "Estoy con mucha confianza, he vuelto con mucha fuerza después de la lesión. Me encuentro muy bien y ahora me está tocando a mí meter los goles, estoy disfrutando de eso porque es muy bonito".

Pese a todo, no quiere recrearse, sólo disfrutar del momento. "No sé si es el mejor momento de mi carrera, llevo unos años que me siento muy bien, con continuidad, muy agradecido a la confianza que me ha dado el club. Lo que sí es que ahora estoy disfrutando mucho", aseguraba el jugador verdiblanco.

Por último, también habló sobre las esperanzas que tienen puestas en la Copa -"Estamos con mucha ilusión en esta Copa, vamos a ir con toda la ilusión nos toque quien nos toque", avisa-; sobre la mejoría en general de este 2021: "El grupo está muy unido y eso te ayuda individualmente en el campo. Hemos corregido pequeños detalles, estamos en el buen camino y queremos conseguir algo para el club". Y de lo mucho que echa en falta a los béticos: "La afición no está en el campo, pero lo sentimos como si estuviese. Es una locura lo bien que se vive aquí. La gente te alegra los días".