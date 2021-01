Un ex del Betis, en la selección de Panamá

El técnico español Francisco Javier Sánchez Jara, quien fuese jugador del Betis en la 95/96, será el nuevo asistente del entrenador de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, en el proceso eliminatorio hacia el Mundial de Catar 2022, informó este viernes la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

"Para mí es muy ilusionante el trabajar con Thomas (Christiansen), a quien conozco hace mucho tiempo, y sobre todo en una selección que viene de participar en el Mundial de Rusia y las expectativas son muy altas", fueron las primeras palabras del asistente técnico del combinado panameño.

Cabe mencionar que Sánchez Jara ya estuvo en el banquillo de la selección panameña en el partido amistoso ante su similar de Serbia, el jueves pasado. "Tenemos muchas ganas que todo vaya bien y volvamos a disfrutar de otro Mundial", sostuvo Jara.

El preparador leridano señaló que "el proyecto de Thomas (Christiansen) me encanta" y pues que trabajar a su lado le da una alegría inmensa y reveló que "me llamó hace unas semanas y me comentó la posibilidad de poder venir y la verdad que no me lo pensé".

Cabe mencionar que Sánchez Jara tuvo la oportunidad de conocer a Rommel Fernández y a Julio César Dely Valdés, dos referentes panameños en el fútbol de Europa. "Estoy seguro de que en poco tiempo podré conocer más del fútbol panameño... sé que me tomará poco tiempo adaptarme", apuntó, destacando el "gran compromiso que tienen los jugadores con la selección nacional", a la vez que prometió hacer el mejor trabajo posible para y por el bien del fútbol panameño.

Sánchez Jara inició su carrera como técnico en la temporada 2013-2014 con el Córdoba FC, como ayudante de Ferrer, y recientemente el técnico español era parte del cuerpo técnico del Barcelona Legends, equipo de ex jugadores del FC Barcelona.

El entrenador, de 51 años, como jugador profesional tuvo una carrera entre 1988 a 2001, en clubes tales como Barca Atlético, FC Barcelona, Osasuna, Real Betis, Racing de Santander y Sporting de Gijón.