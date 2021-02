Se marchó Sanabria, se tirará de Raúl y sube Yassin Fekir

Que no iban a llegar refuerzos estaba ya escrito porque en el Betis no había margen económico para poder fichar, y así lo ha recordado Pellegrini en más de una ocasión en rueda de prensa. Tampoco le ha gustado al técnico chileno que sea Sanabria el que salga al Torino en este mercado invernal, porque el paraguayo era el primer delantero en su lista de preferencias. La recuperación anímica y goleadora de Borja Iglesias, decisivo con sus dos goles en Copa ante la Real y también en el triunfo ante el Osasuna, debe dar confianza al técnico en un futbolista que puede ser determinante en la pelea por lograr una plaza europea.

El Betis ingresa 7 millones de euros más 3 en variables (y aligera gastos en una ficha que ronda los 750.000 euros). Pero aún no así, ese ingreso se utilizará para afrontar pagos y el único fichaje ha sido la incorporación al primer equipo del hermano de Nabil Fekir, Yassin Fekir, que estaba jugando en el filial.

El mediapunta estaba destacando con el filial, entrenaba a menudo con el primer equipo y Pellegrini lo incorpora sin que tenga ya la posibilidad de volver a jugar con el Betis Deportivo, pues ya tiene 23 años. Quien sí podrá alternar con el primer equipo es el delantero Raúl García de Haro, que está goleando en Segunda B.

Finalmente, de las otras posibles salidas, no se produjo ninguna. Se ha barajado la posibilidad de que William Carvalho saliera a la Premier, pero el portugués no ha encajado en ninguna de las opciones que se han manejado (la del Benfica sonó con fuerza). Seguirá, por tanto, como van a seguir Sidnei, Juanmi y Rodri, pues no se quiere debilitar más a un equipo que sigue vivo en Copa y con aspiraciones europeas en LaLiga.