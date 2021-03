Rogelio Funes Mori está "para jugar en Sevilla o Betis"

Rogelio Funes Mori tuvo un paso fugaz por Europa, en un Benfica en el que apenas sumó 300 minutos, que lo cedió al Eskisehirspor y acabó vendiéndolo por el doble de lo que le costó al Monterrey mexicano. Tras seis años en los Rayados es el auténtico referente del equipo, suma 121 goles y 34 asistencias, y los clubes europeos nunca han dejado de optar a la opción de un posible retorno.

No obstante, con contrato hasta 2024, todo hace indicar que el delantero argentino seguirá en un equipo y una Liga en la que se siente cómodo e importante. Aunque hay quien le ve para ser titular en conjuntos de nivel del Viejo Continente que pugnan por estar en competiciones europeas.

Entre ellos está el cordobés Paco Jémez, exentrenador del Cruz Azul, quien en Zona de Gol de RG La Deportiva valoró la calidad del punta argentino. "Funes Mori me gusta, un delantero que bien podría jugar en un Betis, Villarreal, Sevilla, Real Sociedad, equipos que buscan la Europa League, ya en un Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid sería un poco más complicado, pero sin duda podría venir para acá", afirmaba el técnico andaluz, quien cree que no sólo él sino otros futbolistas podrían dar el salto a la elite: "Hay muchos jugadores que yo les decía '¿qué haces acá en México?, tú podrías jugar donde te dé la gana' y no por menospreciar la Liga MX, más bien porque podrían jugar en la más alta competencia".