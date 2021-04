Así le fue al Betis tras los parones y así rotó Pellegrini a su equipo

Enfila su recta final el tercer parón de selecciones de la temporada, habida cuenta de que el que iba a ser el primero, allá por septiembre, ocurrió entre el final de la temporada 19/20, aplazado por la pandemia, y el arranque tardío de la 20/21. Luego, llegaron el 'impasse' de octubre y el de noviembre, debutando el año en las postrimerías de marzo. Ahora, como hace cinco meses, los verdiblancos se marchan con un triunfo a sus espaldas (2-0 al Levante, con golazo de Fekir y sentencia de Juanmi), mientras que, en esa ocasión, Canales y Tello sellaron la victoria en Mestalla.

A la vuelta, eso sí, la Real Sociedad infligió un contundente 0-3 a su anfitrión en Heliópolis, un duelo, todo sea dicho, condicionado por la actuación arbitral, con gol anulado por inexistente fuera de juego de Sanabria y penalti claro sobre el paraguayo, al que Le Normand le rompió literalmente la camiseta. En la interrupción que cerró 2020, el Betis venía de caer estrepistosamente en el Camp Nou (5-2) y volvió a ser vapuleado en San Mamés por el Athletic (4-0), dos de los peores resultados e imágenes del curso.

Queda la duda de saber si Manuel Pellegrini rotará mucho a su equipo para compensar el cansancio de los internacionales, si bien es cierto que Bravo volvió por la vía rápida y el lunes ya se ejercitó con sus compañeros, mientras que Mandi llega esta noche y trabajará desde el miércoles. Para el jueves se espera a Guardado, Lainez y Miranda, lo mismo que un Canales que juega mañana en La Cartuja y se ahorrará un viaje. Además, otros que suelen viajar en estas fechas (Guido Rodríguez, William Carvalho, Emerson y Fekir) no lo hicieron.

Analizando los dos parones anteriores, el míster chileno no es amigo de estos cambios. De hecho, en el primero sólo hubo tres variaciones: la de Borja Iglesias por Sanabria (que venía de disputar uno y 14 minutos, respectivamente, contra Paraguay y Perú, si bien con un desplazamiento muy largo), la de Bravo por Joel (por la recuperación del andino de una lesión) y la de Aitor Ruibal por Emerson (igualmente lastimado el brasileño, con Montoya víctima del coronavirus, con lo que tocaba reubicación o dar la oportunidad al canterano Fran Delgado).

En la segunda ocasión, de hecho, el paraguayo se mantuvo en el once pese a haber disputado el choque completo de su selección contra Bolivia unos días antes, sentando Pellegrini a Bartra por una decisión eminentemente técnica y a Mandi por su expulsión frente al Barça, al tiempo que no tuvo más remedio de prescindir de Canales, al que suplió Rodri en Bilbao, dado que el cántabro cayó lesionado de gravedad en los primeros minutos del España-Alemania en el otrora Estadio Olímpico de Sevilla.

Con estos antecedentes, todo hace indicar que Bravo, Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Fekir y Borja Iglesias continuarán con la camiseta de titular. Aunque Bartra ya está O.K., el franco-argelino es muy importante para el entrenador y sólo ha disputado 71 minutos durante este parón de selecciones. En la izquierda, Miranda jugó todo con la sub 21 hasta el tercer partido, que empezó en el banquillo, por lo que sería lógico que el ex rayista no cediera su puesto. Más complicado lo tienen Guardado y Lainez, que regresarán los últimos de sus choques con México, pudiendo dar la alternativa a William Carvalho y Aitor Ruibal, más reposados. Canales, pese a todo, debería seguir también en el once.