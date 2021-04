Algeciras-Betis Deportivo (1-0): Sin fortuna ni acierto, el filial se va de vacío

La segunda fase en el Grupo IV de Segunda B entre los seis equipos que, ya en Primera RFEF, lucharán por una plaza en la Categoría de Plata no empezó bien para el Betis Deportivo, que cayó derrotado este domingo en su visita a un Algeciras práctico y con oficio que aprovechó una acción aislada (penalti cuyo lanzamiento debió repetirse por invasión del área) para llevarse los tres puntos en esta nueva liguilla. Los de Ruano, dominadores durante el choque, se estrellaron contra la muralla local y el poste, que evitó el empate de Isra Cano al final.

Arrancó valiente el filial, con una colada por derecha de Fran Delgado, cuyo pase de la muerte para David Ramos lo mandó a córner 'in extremis' Robin. El saque de esquina lo cabeceó Raúl García a las manos del meta rojiblanco. la agresividad de los de Manel Ruano es la receta para contrarrestar el poderío campogibraltareño, una constante en este inicio de partido en el que los de morado trataban de dejar su sello. Sobre todo por el costado de David Carmona y el astigitano, puñales para la zaga de los de Salva Ballesta.

En el 12, una pared entre David Ramos y Julio Alonso propició un servicio desde la izquierda que no encontró rematador, si bien respondió Álvaro Romero en una contra de Canillas que el dorsal 20 mandó fuera en el segundo palo en una posición forzada. Se equilibró desde entonces el juego, reduciendo ambos contendientes el ritmo para madurar un poco más las acciones de ataque, pues, en esta segunda fase, arrastrándose los puntos de la primera, cada unidad sumada es un paso al frente en pos de ese 'play off' de ascenso a Segunda.

Llevaban el timón los heliopolitanos, cómodos pero con menos profundidad ahora. El Algeciras empezó a cerrarse mejor también por fuera, por lo que había que tirar de paciencia. Llinares, en una jugada personal, lo intentó a falta de once minutos para el intermedio, pero no llegó a generar peligro. A renglón seguido, Calderón era derribado en el área, pero el propio carrilero se levantó rápidamente y sin protestar, en señal de que la caída fue voluntaria. No ocurrió nada más reseñable, aparte de dos cruces salvadores de Kike Hermoso, antes del retorno a los vestuarios.

En la reanudación, más de lo mismo: dominio de los heliopolitanos, que buscaban resquicios en la telaraña rojiblanca. Fran Callejón, con un zurdazo ajustado desde fuera del área, y Raúl García, revolviéndose para disparar alto a centro de Calderón, estuvieron cerca, aunque se adelantaron los de Salva Ballesta, sin hacer prácticamente nada, en una acción aislada: centro desde la izquierda y Julio Alonso tropieza con Llinares, señalando penalti Ruiz Aguilera. Lo transformó Canillas, engañando a Dani Rebollo.

Se lanzó en tromba desde entonces el Betis Deportivo, dejando huecos atrás para que el duelo se convirtiese en un correcalles. Pero tenían que arriesgar los de Ruano, que pidieron penalti al cuarto de hora no tanto ya por el derribo a Raúl García, sino por una posible mano de un defensor. El encuentro se calentó, con protestas por bando y bando. Además de cambios: Baena y Juan Serrano entraron al terreno de juego para tener más balón y mordiente. El propio ex algecirista, con muchas ganas en su vuelta a casa, rozó el palo en el 70 con un derechazo raso.

Casi agotó los cambios a falta de veinte minutos Ruano, metiendo a Isra Cano y Mizzian para, como en el Nuevo Arcángel, recolocar a sus extremos (Fran Delgado y Calderón) como laterales, su posición natural en realidad, y jugársela al máximo. En el 73, una falta táctica de Luis Martínez sobre Ubis en la frontal generó un disparo peligro de Álvaro Romero que Dani Rebollo mandó al lado con una 'palomita'. Enseguida, el mano a mano del propio Ubis con el cancerbero de Lepe acabaría de la misma manera.

Pasaban los minutos y el anfitrión conseguía que no ocurriera casi nada, con muchas interrupciones. A cinco del final, un balón colgado al área de cabeza por Juan Serrano quedaba muerto entre Raúl, Mizzian y un central, abortando el meta Vallejo cualquier peligro. Apenas quedaba tiempo ya para encomendarse al milagro de Córdoba, aunque el filial lo siguió intentando hasta el epílogo, que tuvo menos minutos de añadido de lo esperado. En el 90, una mala salida del guardameta, en la que se pidió penalti sobre Mizzian, permitió a Baena cabecear picado y a Isra Cano desviar en boca de gol para que el poste escupiese definitivamente el balón.

Al final, pese a los intentos frustrados de Raúl y el propio Rebollo, derrota injusta del segundo equipo bético, que arrancaba esta fase extra con menos puntos que el resto y que, por tanto, tendrá que firmar cinco choques casi impecables para meterse entre los tres primeros y poder luchar por el salto a Segunda A. No tuvo suerte ni acierto el filial, que lo intentó hasta la extenuación y que gozará de una nueva reválida el próximo domingo (17:00 horas) en el Ciudad Deportiva Luis del Sol contra el Sanluqueño.

FICHA TÉCNICA.-

Algeciras: Vallejo; Gonzalo Almenara (Yago 94'), Fran Serrano, Robin, Dani Espejo; Llinares, Álex Barrera, Iván Turrillo, Corbalán; Álvaro Romero (Alcázar 75') y Canillas (Ubis 68').

Betis Deportivo: Dani Rebollo; David Carmona (Juan Serrano 62'), Luis Martínez, Kike Hermoso, Julio Alonso (Mizzian 71'); Marchena (Isra Cano 71'), Fran Callejón; Fran Delgado, David Ramos (Baena 62'), Calderón; y Raúl García.

Árbitro: Ruiz Aguilera (granadino). Expulsó con roja directa a un miembro de cada cuerpo técnico. Amarillas a los locales Iván Turrillo, Canillas, Robin y Dani Espejo, así como a los visitantes Kike Hermoso, Luis Martínez y Mizzian.

Gol: 1-0 (55') Canillas, de penalti.

Incidencias: Partido de la segunda fase de Segunda B (Grupo IV-C), disputado en el Nuevo Mirador de Algeciras ante unos 800 espectadores, que respetaron el protocolo anti Covid en materia de uso de mascarillas y distanciamiento.