Así responde Nabil Fekir a los rumores de rebeldía contra el Betis

La noticia saltaba este lunes en el podcast de la Cadena Ser 'Carrusel Confidencial': Nabil Fekir estaría molesto con la negociación que está manteniendo el club (entre los capitanes y el director general corporativo, Federico Martínez Feria) para realizar un segundo ajuste salarial en la plantilla para capear los efectos de la pandemia en la economía de los clubes, tras el realizado hace un año, justo con el primer Estado de Alarma y para evitar un ERTE. Según la citada información, pese a la versión oficial de que hay buena sintonía y predisposición, el campeón del mundo barajaría la posibilidad, asesorado por su nueva agencia de representación, de denunciar al Betis por el impago de primas y otros conceptos, que otras fuentes cifran en unos 700.000 euros brutos.

Desde la planta noble del Benito Villamarín quisieron salir al paso de estos rumores para desmentirlos categóricamente, calificando la filtración como incierta, entre otras cosas porque las gestiones actuales no supondrán una rebaja, sino la redistribución (en otros ejercicios) de ciertos porcentajes de sus fichas. La entidad no tiene constancia de ningún malestar por parte del atacante o de su agencia, con la que se habría contactado para zanjar el asunto, mucho menos de la intención de demandar, por lo que esta situación, aparentemente, no tendrá mayor recorrido a no ser que el ex del Lyon o Promoesport Andalucía decidan manifestarse en otro sentido.

De momento, pese a su teórica irregularidad, Fekir contesta a los rumores sobre el terreno de juego, acumulando estadísticas ofensivas que dan idea de su importancia en el equipo. Entre otras, @StatsBombES incluye al francés en el 'Top 15' de futbolistas de las cinco grandes Ligas que más ejecutan la acción de pared que acaba en disparo, con entre 0,25 y 0,50 por cada 90 minutos, un ranking que encabeza, como tantos otros, Leo Messi (1), seguido de Insigne (Nápoles), Neymar (PSG), Ibrahimovic (Milan), Yazici (Lille), Aleñá (Getafe), Dani Olmo (Leipzig), Hudson-Odoi (Chelsea), Di María (PSG), Gnabry (Bayern), Muriel y Pasalic (Atalanta) y Ziyech (Chelsea). Tras Nabil, aparece el delantero del Leeds Rodrigo.

Además, ciñéndose a LaLiga, el '8' verdiblanco sigue siendo de los que más disparan por partido, clasificación en la que es quinto (3,1), sólo por detrás de Messi, Benzema, Gerard Moreno y Luis Suárez. Tercero con más regates completados (2,8 por encuentro) de Primera división (superado por Leo y Javi Galán), nadie provoca más faltas (3) que Fekir, según 'WhoScored', que detalla sus ayudas en la resta, al ser el tercer jugador que más faltas hace también (2,8). En cinco ocasiones, fue el mejor estadísticamente hablando de un duelo, con únicamente cuatro con más reconocimientos de esta web especializada: Messi, Gerard, Aspas y Karim.