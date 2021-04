Aunque Tebas sólo ve problemas aquí, la afición del Betis da ejemplo

"Hechos como los del derbi sevillano, con las bengalas y demás, no ayudan. Encima, son los que más ganas tienen de ir al estadio... No ayudan. Hay que evitar las aglomeraciones y, por favor, que las eviten si queremos volver, porque, si no, no nos van a dejar a volver a los estadios. En Barcelona hubo otra también este fin de semana en el partido del Espanyol", refería hace poco Javier Tebas, presidente de LaLiga, en un acto con el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, señalando a los de siempre e ignorando, por ejemplo, los incidentes con hinchas del Atlético en el Wanda antes del derbi madrileño.

Tampoco ha salido, de momento, al paso el máximo responsable de la patronal de los clubes para condenar los incidentes en tierras vascas, especialmente en Bilbao, antes, durante y después de la final copera de 2020, celebrada el pasado sábado en La Cartuja. Un nuevo agravio con la afición sevillana, que seguramente se excedió al acompañar, pese al consejo en sentido contrario de los clubes, a sus equipos en los hoteles de concentración en vísperas de El Gran Derbi del pasado 14 de marzo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

No obstante, el beticismo ha dado ejemplo este fin de semana, respetando todos los procolos anti Covid-19 y arropando a los suyos, con distancia de seguridad y mascarillas siempre. Ha sido con ocasión del Elche-Betis, con la Peña Manquepierda de la ciudad alicantina, la número 502 de la Federación, que aprovechó la visita del club de sus amores a la ciudad para llenar los balcones de banderas. El mismo domingo, una delegación visitó el hotel de concentración para intercambiar presentes con Rafael Gordillo, mito viviente de la entidad y responsable de Relaciones Institucionales, al tiempo que muchos aficionados se concentraron en las inmediaciones del Martínez Valero para animar al conjunto de Pellegrini durante su llegada y su salida.

