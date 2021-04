Bartra, su dura lesión, su lado más personal y un Betis con sello propio

El pasado año estuvo entre los cinco jugadores más utilizados del Betis y este año una lesión le apartó del equipo justo cuando éste empezaba a despegar. Marc Bartra podría regresar al fin este domingo, en el que sería su primer partido de un año que, por ahora, está siendo para olvidar. En una entrevista a la televisión del club, el ex de Barça y Dortmund narra cómo fue su lesión, cómo han sido estos meses, evalúa la marcha del equipo y sus aspiraciones de cara al final de temporada.



- ¿Cómo está de su lesión?

- Bien, bien. Entrenando y con ganas de que llegue el domingo. En todos los años que llevo nunca había estado tanto tiempo fuera de los terrenos de juego. De las cosas no tan buenas hay que sacar las positivas. Me he estado preparando en lo físico y en lo mental para poder llegar a hacer un buen final de temporada, que es importante para el equipo.

- ¿Cuál ha sido su lesión realmente?

- Me encanta cuidarme, creo mucho en el físico y estar bien. Desde mi llegada al Betis estuve prácticamente disponible todos los partidos. Este año, sea por lo que sea, llevaba tiempo con molestias en el tendón y al final llegó una lesión. En los últimos partidos que jugué me lo iba notando. Durante el partido de Granada no me sentí nada bien y tuve que parar. Esto se juntó con un cólico muy fuerte. Tuve varios. Al final sufría pérdida de peso. Me hice pruebas durante un año para saber qué era. Descubrimos que era de vesícula.

- ¿Cómo se siente viendo al equipo desde la grada?

- No estoy hecho para estar viendo al equipo desde fuera, se pasan muchos más nervios. He intentado ayudar en todo lo que he podido. Una persona que quiera remar debe hacerlo dentro y fuera del equipo. Estoy orgulloso de haber alcanzado los 100 partidos con el Betis y tengo ganas de más. Soy de los más veteranos y por eso hay que tratar de ayudar en cualquier faceta.



- ¿Cómo ha visto el despegue del Betis?

- Hemos superado esa fase para ser más compactos e intensos, y sin balón hemos dado un paso al frente. Eso es lo que nos da tener resultados. La calidad sabemos que está. El objetivo es el partido que viene. Eso se hizo en el primer año que estuve aquí y se consiguió la clasificación europea. Saber que cada partido es una final. Estamos en una posición muy buena en la tabla.

- La clasificación europea...

- Es un objetivo que ya teníamos el año pasado, donde no fuimos tan regulares como ahora. Hemos logrado no frustrarnos cómo lo hacíamos antes. No tienes que estar cómodo sólo cuando lo dominas. Todo eso e hace estar en el partido en todo momento, vayas ganando o perdiendo. El equipo ha mejorado en esto y Pellegrini tiene mucho que ver. Es el carácter de Pellegrini que ha ganado el equipo por su experiencia.

- Se nota la mano de Pellegrini

- Es un entrenador con ideas claras, que impone mucho cuando tiene que mandar y conoce las ideas de los jugadores. No se casa con nadie y eso hace que todos estemos metidos y tengamos un rendimiento óptimo para sumar y aportar. Cuanto más partidos tuvimos, mejor estábamos todos.

- En lo personal, se emocionó tras ver un mensaje de su madre.

- Mi madre es una persona muy trabajadora. Ella me ha inculcado eso, estar día a día. Durante este año, además, que con todo lo que hay no nos hemos podido ver toda la familia, ella ha bajado algunas veces y cuando ha estado conmigo le estoy muy agradecido porque sólo mi mujer, mis hijos y mis padres saben lo que realmente he pasado. Lo importante es que ya está todo superado, era mucho también la incertidumbre de no saber lo que me pasaba y el porqué. El apoyo de mi gente, que siempre está ahí, es lo mejor para avanzar y para ahora valorar que esos episodios no van a volver. Te hacen sacar fuerzas de donde no las hay. Que soy un cabezón, como ella dice, y que me salgo con la mía. Y que todo llega.

- Y tras ver a su mujer...

- Mi mujer me da esa tranquilidad. Ella sabe lo que es la élite, lo que se sufre y me ha apoyado siempre en todo. En todos los momentos de mi carrera, tanto en la decisión de irnos a Alemania, a una cultura totalmente diferente, a volver a España y venir aquí al Betis, formar una familia tan bonita. Dos de mis hijos, Abril y Max, son nacidos en Sevilla. Hemos formado una familia increíble.

- Sigue feliz de haber elegido el Betis

- Sí, muy contento. Desde el primer día la gente me ha tratado muy bien. Ha habido momentos más complicados, pero eso forma parte del deporte. Lo importante es sobreponerse y tirar hacia adelante. Desde que llegué, el primer año nos clasificamos para Europa, luego se han pasado momentos más difíciles. Y este año hay que rematarlo. Es un año en el que nuestras familias nos han apoyado mucho y sacamos las fuerzas de dentro casi cuando no las tenemos.