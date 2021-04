Loren, el talismán de Pellegrini

La ausencia de Borja Iglesias, ahora que vive su mejor momento como bético, y el regreso de un Loren que sólo ha anotado un tanto en Liga este año, y que sólo suma 45 minutos en los cuatro últimos encuentros, podrían hacer temer lo peor para un Betis que tiene un difícil reto ante el Atlético.

Manuel Pellegrini confirmaba hoy la ausencia del delantero gallego ante el conjunto rojiblanco, lo que le deja con la opción del marbellí o la de Juanmi para jugar de '9', aunque habitualmente a este último lo está situando en banda. Eso aseguraría la titularidad de un Loren que no sale de inicio desde el duelo del Ramón de Carranza de finales de febrero.

Y eso es precisamente un dato a tener en cuenta, porque con el marbellí como titular el Betis no sabe perder esta temporada. De los veinte partidos que Loren ha disputado en la presente campaña, sólo en nueve saltó en el once inicial. En ellos suma siete triunfos y dos empates. Y de los once que salió desde el banquillo sólo uno acabó dándole los tres puntos al cuadro bético: el duelo de la primera vuelta ante el Cádiz.

La titularidad a comienzos de Liga de Sanabria y la posterior eclosión de Borja Iglesias le han relegado a un papel secundario, hasta el punto de que Pellegrini lo probó en banda, sin mucho éxito. De hecho, tuvo que esperar al 6 de diciembre en Pamplona para estrenarse en el once. El Betis acabaría ganando aquel encuentro (0-2) con goles de Borja Iglesias y Miranda.

Hasta su reivincidación en el derbi, en el arranque de 2021, Loren había disputado diez partidos -sólo ese mencionado como titular- con un balance de dos victorias y ocho derrotas. Desde el duelo del Sánchez Pizjuán, en los otros diez encuentros -ocho de ellos con él en el once inicial- sólo se perdió ante el Barça y, en este encuentro, no salió de inicio el malagueño. Seis victorias y tres empaten completan este bagaje.

Una racha que espera ahora alargar ante un Atlético que también llega con bajas y jugándose el liderato de LaLiga, pero que enfrente tendrá a un Betis que cuenta con su 'talismán'.