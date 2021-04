Dani habla de Borja, Loren, Pellegrini, Rubi y Europa: "El Betis ya no es un equipo ascensor"

Dani Martín, el delantero que dio el último título al Real Betis, ha sido entrevistado por el canal de YouTube 'Ídolos', donde el también entrenador y comentarista de DAZN habla de Pellegrini y sus métodos para levantar a una plantilla que "venía de un fracaso" y de Rubi, quien, para él, "no dio con la tecla", además de analizar las rachas de los atacantes heliopolitanos, una situación que el trianero conoce de sobra, y pronunciarse sobre las opciones europeas del equipo de su alma. Éstas han sido sus declaraciones más relevantes.



EL MÍSTER CHILENO

"Pellegrini me gusta. Ha demostrado que es un entrenador con experiencia; ha sabido mantener la tranquilidad. Empezó con dudas, y todo el mundo pensaba que la plantilla quizás no era tan buena como se decía. Pero me ha gustado el tema psicológico. Tiene que ser un buen psicólogo, porque no es fácil motivar a una plantilla que viene de un año de fracaso, que ha empezado como un fracaso y que empieza la gente a dudar de esa plantilla. Pero no, ha recompuesto el equipo y trabajado como debe hacer un entrenador, técnica y tácticamente. El Betis no recibe tantos goles, y eso no es casualidad; es cuestión de trabajo diario. Ahora mismo tiene a la plantilla enchufada, ha metido canteranos, y eso a la gente de Sevilla nos gusta. Tiene motivado a Canales, Fekir, Joaquín, Borja Iglesias€ Son cosas que a lo mejor la gente no se da cuenta, pero es trabajo del entrenador. El Betis era un equipo al que le marcaban mucho, y este 2021 ha perdido solo dos partidos y está recibiendo pocos goles. El entrenador ha empezado el trabajo desde atrás, que es donde se empiezan las cosas"



OPCIONES EUROPEAS

"El Betis tiene que estar entre el quinto y el séptimo, porque tiene mejor plantilla que todos los equipos desde el séptimo para abajo. Creo que este año el Betis acabará LaLiga en puestos europeos. Está claro que los demás equipos le van a poner las cosas difíciles (Real Sociedad y Villarreal). El Betis debe luchar y centrarse en quedar entre el quinto y el sexto. Aunque no tenga a la afición en el campo, el equipo sabe que la gente está ansiosa por conseguir cosas"

"¿Luchar de nuevo por títulos? Sí, me lo imagino. Este año ha estado a punto de meterse en semifinales de la Copa. El Betis se está acercando en lo que a ganar títulos respecta. Ya no es un equipo ascensor; el Betis está en la elite, tiene una gran plantilla y yo pienso que puede optar a conseguir un título, una Copa del Rey, que es el camino más cercano. Y en Europa también se pueden conseguir cosas e ilusionar a la afición. Mira el Granada y el Villareal, en cuartos de final de la Europa League. Ojalá el Betis gane otro título, porque va a hacer 16 años que conseguimos el último"



RUBI

"La plantilla del año pasado no se correspondía con la clasificación. Rubi, el entrenador, no dio con la tecla. Es un profesional y quería conseguir lo mejor posible, pero no pudo. El equipo empezó de una manera muy dubitativa ,y la verdad es que la temporada fue mala; menos mal que el equipo no descendió. Suerte tuvo el Betis de no meterse en líos".



BORJA IGLESIAS

"El año pasado vino con una mochila bastante grande por los 30 millones de euros que había costado, que tenía que hacer goles nada más llegar, y no fue así. Si un delantero tiene una mala racha, es mala de verdad. Además, el equipo no creaba muchas ocasiones y no terminó de arrancar. Este año empezó mal, pero también porque el equipo iba mal. A base de trabajo, ha conseguido demostrar no solamente que marca, sino que mete buenos goles. Juega bien de cara, es rápido, remata bien. Está demostrando lo que costó y lo que hizo en sus anteriores equipos".



LOREN MORÓN

"Tuvo la oportunidad que tuvieron todos, dos o tres partidos, pero no tuvo esa suerte de los dos primeros años suyos, cuando subió a Primera. Todo el mundo quiere que meta goles, pero no le entra el balón. Parecía que después de la salida de Sanabria iba a tener más minutos, pero ha surgido la explosión de Borja Iglesias y también Juanmi, que se recuperó de su lesión y, cuando ha salido, ha metido sus goles. En condiciones normales, ya sin dos competiciones, con un partido a la semana, tal y como está de forma Borja Iglesias, a Loren le toca esperar su oportunidad. Es un futbolista que me gusta, que tiene gol, tiene calidad".