El Betis, que 'ayudará' al Barça, vuelve al trabajo con varias incógnitas

Tras celebrar una sesión de descarga el lunes y descansar el segundo día de la semana, la primera plantilla del Real Betis vuelve este miércoles al trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a partir de las 10:30 horas para comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo a las 18:30 h frente al Valencia, de nuevo en el Benito Villamarín al tratarse de una cita adelantada de la jornada 33, reubicada el fin de semana de la final de la Copa del Rey de 2021. Manuel Pellegrini estará muy pendiente de las ausencias por lesión ante el Atlético de Madrid, el mediocentro Andrés Guardado y el delantero Borja Iglesias, a los que espera recuperar a tiempo.

Sí estará disponible Víctor Ruiz, baja por acumulación de amonestaciones contra el líder de Primera, aunque, en este caso, el preparador chileno habrá de decidir si mantiene a la pareja de centrales que formaron con buen resultado Mandi y Bartra o vuelve a confiar en el ex del Besiktas, fijo todo este 2021. No estarán todavía los lesionados de larga duración (el portero Dani Martín y el centrocampista Camarasa), al tiempo que el retorno o no del mexicano y del 'Panda' podría condicionar una alineación en la que el técnico bético improvisó con un falso 9.

De llegar Guardado, que estaba siendo habitual junto a Guido Rodríguez en el eje de la medular, Canales volvería a adelantar su posición, con lo que sobraría uno de los mediapuntas. Igual pasaría si Borja está recuperado para medirse con el equipo che, con lo que Joaquín, Tello o Ruibal (Fekir es indiscutible) saldrían de la alineación inicial. Otra opción sería mantener al cántabro en el doble pivote, de tal manera que sólo 'sobrase' uno por delante, incluso con el '9' ya operativo, aunque son cábalas con media semana aún por delante.

El Betis, por cierto, ayudará al Barcelona a preparar mejor la final de Copa, en la que va incuestionablemente con los catalanes ante el Athletic. Y es que, si los culés se alzan con el título, habría una plaza más para la Europa League: irían el quinto y el sexto clasificados en LaLiga, quedando el séptimo para la Conference League. De esta forma, los de Koeman realizarán una sesión de activación el sábado por la mañana, unas horas antes del encuentro, después de ejercitarse en la víspera en el escenario de la finalísima, el Estadio de La Cartuja. Probablemente, verdiblancos y azulgranas coincidirán en Los Bermejales, a menos que Pellegrini traslade el trabajo al Villamarín.