Canales: "Estamos donde queremos y donde hemos trabajado para estar"

"Es un partido que no deja buenas sensaciones. Más que por el resultado ante un gran equipo, con muy buenos jugadores arriba, es por la sensación que hemos dado un paso adelante, luego otro atrás, perdíamos el control... Es algo que tenemos que corregir. Independientemente de eso contento y confiando en el equipo por cómo está respondiendo este año", analizaba Sergio Canales, autor del segundo gol verdiblanco y uno de los mejores de un Betis que vio cómo lagunas de concentración había evitado que diese un paso decisivo en su lucha por Europa.

El cántabro admitía que el conjunto bético se había contagiado de un ritmo que no le convenía y acabó pagándolo. "No nos convenía nada por el estilo de futbol de ellos, perdimos el control y no pudimos dar esa pausa en el centro del campo, perdimos el ritmo de encuentro", admitía, aunque también advertía que no es fácil ganarle a nadie a estas alturas de temporada y que el hecho poder competir contra cualquiera debe reforzar la confianza: "Todos los partidos son muy complicados ahora mismo. Da la sensación de que todos lo partidos podemos ganar y eso es importante".

Los dos golazos del Betis llegaron a balón parado, en unas jugadas ensayadas, en las que el conjunto verdiblanco buscó la frontal y ahí encontró opciones que no desaprovechó. "Ayer las trabajamos y hablamos bastante sobre ellas. Han salido perfectas. El cuerpo técnico nos había dicho que tenían esa debilidad y la hemos aprovechado muy bien", destacaba.

En cuanto a la lucha por Europa, tres empates consecutivos no han rebajado sus opciones y, de hecho, hoy el Betis acabará quinto en solitario. "Estamos donde queremos y donde hemos trabajado para estar; queda lo más difícil. Estamos compitiendo por esos puestos con auténticos equipazos y va a ser complicado ganar cualquier partido", concluía.