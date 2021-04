Fekir, su abortado fichaje por el Liverpool y la roja ante el Athletic

Su llegada al Betis estuvo marcada de polémica por unas declaraciones de su exagente Jean-Pierre Bernès, en las que culpaba a su familia de haber abortado su fichaje por el Liverpool, algo que, una vez más, Nabil Fekir ha desmentido y en una entrevista en BeIN Sports acusa duramente a éste de haber dañado a los suyos.

"No todo salió como me hubiera gustado, pero ése es el destino. Luego hay cosas que se han dicho sobre esto que lastimaron a mi familia ", asegura el francés, quien señala directamente a Bernès de todo. "Dijo que mi familia había venido, que querían hacer compras. Un día antes de jugar contra Estados Unidos, en Lyon -último partido de preparación para el Mundial 2018-, mi agente me dijo: Mañana firmamos. Y yo en mi cabeza tenía claro que no iba a fichar hasta después del Mundial. ¡Es una cagada! Pero no importa, es así€ ", señala Fekir, que seguiría un año más en el Olympique de Lyon antes de recalar en el Betis y asegura que para "nada" intervino su familia en el fracaso del traspaso.

Por otro lado, el delantero del Betis era hoy noticia en Madrid por ser la principal ausencia en un choque vital para el Betis. Fekir reconocía en AS que en el momento que se produjo la jugada y que llamaron al colegiado para que acudiera a la pantalla a verla, sabía que lo echarían y se acordó de este partido. "Yo intento proteger el balón pero desafortunadamente piso su tobillo. Cuando el árbitro fue al VAR imaginé que iba a ser roja. Directamente pensé en el partido contra el Real Madrid. Es duro para mí perderme un partido así. Es triste", admitía el 'crack' bético, quien tiene palabras de elogio para dos rivales con los que no se podrá ver hoy.

Uno es un mito en el OL, Benzema, "uno de los mejores delanteros del mundo, lo muestra temporada tras temporada". "Si va o no a la selección es algo más allá de nosotros. Está claro que si vemos su rendimiento sobre el campo, merece estar en el equipo nacional", aseguraba el francés, quien también tenía unas bonitas palabras para Zidane: "Es un entrenador que ha demostrado estar al nivel del Real Madrid, lo ha hecho muy bien. Tienen suerte de tener un técnico así. ¿Entrenar a Francia? Es normal que hablen de él en ese sentido, hizo historia como jugador y está en la memoria de los franceses".