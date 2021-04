Joaquín: "Es triste que no te puedas retirar como te hubiera gustado, con tu gente"

Con un rol más secundario que el de pasadas campañas, pero siendo decisivo en cada minuto que pasa en el campo, Joaquín vuelve a vérselas esta noche con un equipo al que era afín de pequeño y en el que pudo jugar, un Madrid ante el que espera que el Betis dé un paso más hacia esa meta que es Europa. El capitán verdiblanco, en una entrevista con Marca, habla de este partido, pero también del mal momento que atraviesa la sociedad y de un futuro cercano que no parece tan claro.

"Con el paso del tiempo tienes que cambiar muchas cosas, adaptarte, el fútbol evoluciona: sistemas, cambio de rol, entrenadores diferentes, etc. Tengo 39 años y debo sacrificarme mucho más a la hora de entrenar, de comer bien, de descansar... Pero sí es verdad que con el tiempo creo que me va a pasar más factura la edad que el físico porque yo físicamente me encuentro perfectamente y la edad es un hándicap y a veces pasa factura", indica el portuense, quien ha aceptado su nuevo rol en el equipo y el hecho de haber disputado sólo poco más de 1.000 minutos en Liga en la presente temporada: "Al final asumes un poquito el rol que te ha tocado. Yo siempre entreno para jugar. Este año estoy contando con menos minutos. Pero toca asimilarlo, estar preparado para cuando me toque y, cuando salga, hacerlo lo mejor posible. Yo siempre digo que un futbolista se siente a gusto y feliz cuando juega, pero hay que entender que mi rol este año es diferente".

Pese a ello, no sólo no se lo reprocha a Pellegrini, sino que elogia su gestión. "La confianza es máxima y el trato es excepcional. Yo no quiero tener un trato diferente. Independientemente de que acepte el rol de este año, yo entreno para jugar y él lo sabe. Y cuando no juego, me enfado. Eso es lo que me hace estar a día de hoy compitiendo y ser futbolista de Primera. El trato y la relación es magnífica porque nos conocemos hace muchos años. Y muy profesional", afirma.

Titular en dos de los tres últimos encuentros, el de El Puerto aún se ve al menos otro año jugando y aunque admite que le gustaría retirarse ante su afición, no lo ve todo tan claro como parecía hace unos días. "Por una parte te da tristeza terminar este año y que no te puedas retirar como te hubiera gustado, con tu gente. Pero por otro, creo que eso al final el cuerpo te lo pide. A mí me pide seguir porque físicamente me encuentro bien, sigo disfrutando, compitiendo... Otra cosa será lo que uno pueda participar o cómo se siente, si está a gusto o no. Son muchas cosas las que hay que pensar, y de alguna forma, definir lo mejor para uno mismo, porque a estas alturas de mi carrera no es plan de seguir por seguir", advierte, antes de pedir calma: "Vamos a terminar lo que queda de temporada, a intentar terminar lo más alto posible, conseguir entrar en Europa que es donde estamos ahora mismo, depende de nosotros, y de mi futuro ya veremos...".

Lo que tiene claro es que el equipo va a quedar en buenas manos. "Estoy como primer capitán, pero también están ahí Andrés Guardado, Aïssa Mandi y Sergio Canales, que son también capitanes. Estamos bien representados si yo me voy, gracias a Dios", afirma, aunque antes espera batir algunos récords más y pasar a la historia del club: "El que más me llama la atención es el de ser el futbolista con más partidos en el Betis. Es una cifra muy bonita que puede quedar ahí, por ser bético y porque el día de mañana puedes decírselo a tus niñas, a tus allegados y queda ahí marcado, es bonito".

En una semana en la que la Superliga ha sido el gran tema de actualidad -y de la que Joaquín prefiere no opinar- es imposible esquivar el motivo que, supuestamente, aceleró la decisión de los poderosos: la grave crisis económica que atraviesan los clubes por culpa de la Covid-19. "Por supuesto, es como todo en la vida, de donde no hay no se puede sacar. Y desgraciadamente, nosotros al final seguimos inmersos en una burbuja y no nos damos cuenta de la cantidad de problemas que hay en la vida, los problemas que pasan muchas familias, mucha gente. Lo menos que podemos hacer es arrimar el hombro. Esta plantilla así lo ha hecho y lo ha demostrado, se lo ha hecho saber al club, que las circunstancias son las que son y hay que arrimar todos el hombro para pasar este momento y sumar todos. Esto es una familia y de eso se trata. En los momentos difíciles, dar todos un paso adelante y saber que esto hay que sacarlo entre todos", estima.

Y, por último, con referencia al partido de esta noche, lamenta el gran esfuerzo que ha hecho el plantel hace tan sólo 72 horas. "Siempre es un esfuerzo máximo jugar contra un equipo como el Athletic y desde el minuto 10 con uno menos, pero el equipo está fuerte, confiado y con fe. Es verdad que llevamos cuatro partidos sin ganar, pero tampoco perdemos. Aunque está claro que cuando juegas contra el Real Madrid tienes que hacer las cosas muy bien para llevarte algo", indica el capitán del Betis, que aboga por pensar "partido a partido" y no mirar más allá del Di Stéfano.