La afición del Betis se rinde a Rubén Castro en su 40 cumpleaños

Rubén Castro Martín, leyenda del Real Betis Balompié, cumple 40 años hoy. La siempre fiel y animosa afición verdiblanca no se ha olvidado de este día y se ha volcado en redes sociales para recordarle al canario que le siguen queriendo y considerándole uno de los suyos.



Elogios, muestra de afecto, reconocimiento e, incluso, alguna petición de que vuelva a ser jugador del Real Betis, comparando su caso con el del capitán Joaquín.



Sus números no son para menos. Máximo goleador de la historia del Real Betis Balompié con 148 goles en 290 partidos, a los que hay que añadir 35 asistencias.



Y es que Rubén dejó una gran huella en el Real Betis Balompié. En los peores momentos económicos y deportivos recientes, sus goles y su dupla con Jorge Molina en la delantera fueron el salvoconducto para salir de aquella situación.



Lejos de pensar en la retirada, el goleador canario sigue quemando récords allá donde juega, pues sigue en una forma envidiable y el paso de los años parece no cobrarle factura.



Tras una temporada inmejorable en Segunda división con el Cartagena, donde ha marcado 19 goles y ha dado 3 asistencias, Rubén ve como las ofertas de LaLiga le siguen llegando, siendo Cádiz CF, Elche CF y RCD Mallorca los últimos en mostrarle interés para contratarle.





Feliz cumpleaños al máximo goleador de la historia del Betis.



Don Rubén Castro Martín. 40 años. pic.twitter.com/OvZAocGjtF — Betis Stats (@BetisStats) June 27, 2021

40 años no son nada para ti, felicidades Ruben Castro Martin, leyenda viva Del Real Betis Balompié, MITO! #betis pic.twitter.com/YsqG08sH92 — ????J.A Limones ??????® (@alexisycesar) June 27, 2021