Mueven a Joel Robles por el mercado de fichajes

Que Joel Robles no entra en los planes deportivos del Real Betis Balompié de cara a la temporada 2021/2022 es un secreto a voces desde hace un año. La presencia de Claudio Bravo, titular indiscutible la pasada campaña, el fichaje de Rui Silva, procedente del Granada CF, y su rendimiento de las dos últimas temporadas, donde no ha convencido, hacen que el de Getafe no tenga espacio en la portería del equipo que entrena Manuel Pellegrini.

Sabiendo este contexto y la alta competencia en el arco verdiblanco, el nombre de Joel Robles se está moviendo en el mercado de fichajes siendo ofrecido a varios equipos de LaLiga, llegando en las últimas horas al propio Granada CF, el cual busca un guardameta tras la salida de Rui Silva.

No pasa de ser una propuesta, un ofrecimiento que está siendo estudiado por el cuadro nazarí, pues si bien este club contratará un arquero en este pase de transferencias, el plan es darle galones y responsabilidad a Aarón Escandell, el cual ha crecido mucho durante el pasado curso futbolístico, llegando a cuajar grandes actuaciones que hacían olvidar la ausencia de Rui Silva. Algo que choca con la idea de Joel Robles, que busca un equipo en el que pueda disponer de minutos.

Por ello, la entidad granadinista se fijó en Miguel Ángel Moyá, portero veterano que ha acabado vinculación con la Real Sociedad, que encajaría mejor con el plan trazado en el Granada CF. Otro portero que ha sondeado el Granada CF es Tomas Vaclik, el cual tiene propuestas también de Olympiacos y Nápoles, pero ningún preacuerdo con el conjunto partenopeo, tal y como se publicó en Italia. Aún así, el caché elevado del checo hace que el Granada tenga difícil su fichaje.

Por otro lado, en el Real Betis ven con buenos ojos la salida de Joel Robles. Al llegar gratis hace varias temporadas no hay dinero de traspaso que amortizar y si saliera el Betis se ahorraría su ficha, su salario. Aun así, el Granada CF no se plantearía pagar absolutamente nada por Joel Robles si se decidiera finalmente por el madrileño, esperando que el Betis y Joel Robles lleguen a un acuerdo cordial para acabar su relación contractual, el cual es el escenario más probable para que Joel Robles acabe abandonando el Benito Villamarín, más sabiendo que sólo le queda una temporada de contrato.