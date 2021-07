Claudio Bravo 'amenazó' con retirarse e indica cuando dirá adiós

Parece increíble que con el final de temporada que ha realizado, Claudio Bravo pueda pensar en la retirada, pero ya tiene 38 años...

El portero del Real Betis y capitán de la selección chilena fue incluso más allá y 'amenazó', si se daban las circunstancias, con decir adiós este mismo verano, según ha desvelado en una entrevista con La Tercera, donde analizaba el futuro de su selección y el suyo propio.

"Mauricio (Isla) me puso en aprietos en un live y le dije que si ganábamos la Copa iba a sentir esa sensación de plenitud que tuve un tiempo atrás ganando las dos Copa América y era un buen momento para decir 'mira, ya está. Lo dejamos aquí'. Pero creo que a todos nos quedó la sensación de que tenemos que seguir ayudando, volver a meter a Chile en un Mundial. Si ésa es la ocasión o no, lo determinará el tiempo", indicaba el portero del Real Betis. Chile no ganó la Copa América -cayó en cuartos- y, por tanto, no se dio la posibilidad de la que habla y que le habría puesto en el compromiso al tener un año de contrato con el club verdiblanco.

Y aunque señala que, al menos quiere llegar hasta Qatar -diciembre de 2022- si Chile se clasifica, si admite que cada vez piensa más en esa última vez: "El adiós lo tengo en mi cabeza durante mucho tiempo. Pero yo seré el primero que me daré cuenta de cuándo tengo que dejar mi actividad, cuándo no voy a estar en la Selección, o cuando llegue el día en que toque la puerta en algún club y diga que hasta aquí llegó mi camino".

"Me pasa hoy en día, en la importancia de sentirme bien, sentirme útil, que sigo siendo un jugador que aporta. Cuando no sienta esas cosas, seré el primero que dé un paso al costado. Eso lo tengo más que claro. Puede ser en un año, dos, tres o no sé cuándo. Eso lo van a determinar mi cuerpo, mi cabeza y mi entorno", afirmó el meta bético, quien de momento no sólo aporta mucho sino que es importante sobre el campo y fuera de él.