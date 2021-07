Canales y la hora del Betis de "dar un paso adelante"

Quedarse sin plaza en la selección para jugar la Eurocopa fue un chasco y una injusticia, pero al menos le ha servido para llegar a la pretemporada descansado después de dos años sin poder tener unas vacaciones en condiciones y de varias lesiones. Sergio Canales volverá a ser el líder de un Betis que desprende ilusión -se puede apreciar por cómo marcha la campaña de abonados- y que tendrá el reto de rendir en Europa y no bajar sus números en la competición doméstica.

El cántabro afronta con "ilusión" una temporada con "nuevos retos", en la que espera que el Betis se asiente de forma definitiva en los puestos de arriba. "Creo que la ilusión del grupo es muy grande por las tres competiciones. Es hora de que demos un paso adelante y afrontemos los retos. Seguimos confiando en los jugadores que tenemos y los refuerzos que han venido nos están ilusionando en los primeros días", afirmaba desde Suiza a los medios del club, donde no dudó en hablar de un final de campaña en el que bajó algo su rendimiento por culpa de una lesión.

"Me costó un poco, tuve unas molestias. Ahora voy poco a poco, dosificando un poco y con la mentalidad puesta en el partido de Mallorca", afirmaba antes de admitir que tal vez ese problema fue lo que le dejó fuera de la Euro 2020: "Creo que el final de temporada no fue por mi parte al nivel del resto de la temporada. Son cosas que tengo que seguir mejorando".

Por último y al igual que Borja Iglesias, mandó un mensaje a los aficionados, a los que podrá ver en las gradas a partir de la segunda jornada. "Estoy muy orgulloso de todo lo que me transmiten. Intento mostrar la motivación tanto dentro como fuera. He tenido mucha suerte en todos los sitios, me he sentido con el cariño. La manera de entender el fútbol, la pasión... es como yo lo siento. Tanto la afición como los compañeros, el club y el proyecto ambicioso te lo inculcan", admitía y mandaba un mensaje a los de arriba, que no abrieron ni siquiera de forma parcial las gradas la pasada campaña: "El fútbol es de los aficionados, se ha visto en la Eurocopa. La pasión que se vive en el campo no tiene precio".