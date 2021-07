Bartra: "Vine al Betis para vivir esto"

Marc Bartra no pudo saborear con la misma alegría que sus compañeros una segunda parte de la temporada pasada en la que el Betis enlazó más alegrías que desilusiones. El central catalán estuvo cuatro meses parado y, cuando regresó, era el final de temporada, cuando el cuadro verdiblanco se lo jugaba todo, y había perdido su sitio. Ahora llega a una pretemporada distinta, en la que es uno de los más veteranos y en la que no arrastra los problemas de años anteriores. De ahí que esté más que motivado.

El ex de Barça y Dortmund analizaba estos primeros días de temporada y lo que va a representar un año en el que el Betis va a jugar en tres competiciones y va a necesitar el esfuerzo de todos.

¿Qué tal los primeros días en Suiza?

"Mucho entreno, compaginando entre entrenar, comer y dormir. Estamos focalizados ahí en todo el trabajo táctico, físico y técnico. Estamos en un buen entorno para poder sacar un buen rendimiento".

Tal vez el tiempo lo que más os está molestando

"El primer día llegamos y fue una bienvenida distinta, un clima diferente a lo que teníamos en Sevilla y a las vacaciones, porque hizo una temperatura con más frío de lo normal y una lluvia, que nos dejó trabajar, pero en otras condiciones. Luego nos respetó estos días. Hoy ha vuelto este temporal".

En los personal, muy ilusionado

"Lo he cogido con muchas ganas. Ya es ilusionante la temporada y encima, personalmente, me he recuperado de la vesícula, que era algo que me estaba fastidiando más tiempo de lo esperado. También los problemas del tendón que están superados, es verdad que me tengo que cuidar pero ya de por sí me gusta cuidarme".

Lo que más le motiva

"El final de la temporada pasada y el estar casi cuatro meses fuera me dan esa motivación para poder valorarlo más aún, dar lo mejor de mí, poner esa granito de arena para que sirva para volver a entrar en Europa y hacer un buen papel, porque hemos dado garantías de que podemos hacerlo".

Precisamente, es una preparación intensa para una temporada con muchos partidos

"Es lo que queremos, personalmente me motivó el hecho de venir al Betis para esto, para competir en Europa. El primer año conseguimos ese objetivo. De los doce años que llevo, en solo dos no he estado compitiendo cada tres días. Es lo que estoy acostumbrado la mayor parte de mi carrera y más me gusta, competir cada tres días. Eso nos va a dar que tengamos un buen grupo, un buen equipo y luego que vamos a necesitar de todos. Me mantiene más focalizado y motivado el poder estar en Europa. Es algo positivo, es verdad que hay que tener un buen grupo, los 25 tienen que estar preparados para competir".

Las diferencias con los años anteriores

"Te mantiene focalizado día a día. Antes jugabas un sábado y a lo mejor hasta el domingo siguiente no competías y si el resultado no era bueno, te llevabas toda la semana comiéndote la cabeza. En ese sentido la mayoría estamos de acuerdo en que es positivo. Hay que tener un buen grupo y los 25 estar preparados para competir".

De los más veteranos en a plantilla

"Han pasado tres años y medio. Todo lo que significa el Betis y lo que transmite van palpando día a día y te nutres de ello. Es imposible no sentir lo que siente la gente, lo que nos transmite el capitán, tenerlo cada día nos hace que lo sintamos. Cada año es más que otro club, parece que llevo más de los que llevo".

Un posible regreso a la seleccion

"Es algo que motiva mucho. Primero el Betis, porque es mi motivación diaria. También en la selección que estuve en la mayoría de la prelista de convocatorias anteriores, aunque al final no pude ir. Tiene que ser una motivación más, pero sobre todo, primero el equipo, que cuando va bien y los objetivos se van dando, el nivel de cada jugador sube y las expectativas son mejores".

La baja de Mandi

"Aissa es uno de los jugadores que más tiempo llevaba. Tenemos a Joaquín, que es el más lleva, y después era él el siguiente. Ahora ha pasado que tanto Tello como yo somos los que más tiempo llevamos y tenemos que hacer valer eso, la experiencia que tenemos, el saber cómo funciona el club. A nivel de centrales, más allá de que venga alguien, tenemos cuatro centrales en la pretemporada, los cuatro sabiendo lo que quiere el míster y con ganas de coger el nivel para hacer una buena pretemporada y empezar el año como aviones".