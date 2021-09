Pau López: su titularidad con Sampaoli en Marsella y las voces autorizadas que piden su suplencia

Pau López, que fuera portero del Real Betis Balompié durante una temporada, ha comenzado una nueva aventura profesional en el Olympique de Marsella después de que en la AS Roma no tuviera la mejor de las suertes.

No ha podido iniciar mejor su trayectoria el catalán en tierras francesas, pues después de superar una lesión en el hombro le ha ganado la partida a Steve Mandanda, el cual es una institución en el Vélodrome.

El arquero de 26 años cuenta con la total confianza de Jorge Sampaoli, su entrenador, y de Pablo Longoria, el director deportivo, y suma cinco partidos consecutivos como titular. Aunque no todo es felicidad para el ex del Betis, pues hay muchas voces autorizadas en Marsella que piden que sea suplente y se le vuelva a dar protagonismo a Mandanda.

Uno de ellos es Mathieu Valbuena, ahora en Olympiacos pero exfutbolista del conjunto francés: "No veo que Pau sea mejor que Mandanda, que tiene una historia en el club. Es una falta de respeto", dijo en RMC Sport.

Otro que mostró su opinión sobre la decisión del técnico argentino fue Kévin Diaz, ex delantero de la escuadra gala. "Eligió Sampaoli. Pero ahora hay algo: Pau López es un portero que tiene una gran calidad, es ser español. Y cuando dices español no quiere decir que esté jugando porque hablan el mismo idioma que Sampaoli o que el director deportivo sea Longoria, sino que es un portero que se ha entrenado en español. Con una mentalidad y un espíritu de entrenamiento donde los porteros se involucran en el juego, ahora quizás había tenido una muy buena etapa en el Real Betis. Admito que no lo seguí", aseveró.