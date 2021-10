Emerson, Bellerín y su conversación con Edu (Arsenal) la última semana de mercado

Aunque las negociaciones por Héctor Bellerín se cerraron sobre la bocina y después de que Youssouf Sabaly se lesionara de gravedad, el internacional español del Real Betis ya estaba en el punto de mira desde principios de verano y ya en junio se le relacionó como posible sustituto de Emerson en el cuadro verdiblaco.

Entonces, con el Betis sin margen salarial, no pudo ser, pero la salida de Héctor Bellerín estaba en la agenda del Arsenal y finalmente todo pudo cuadrar la última semana de mercado.

Lo curioso es que desde hace tiempo atrás, el nombre de Bellerín había estado relacionado con el Betis no sólo por su beticismo, sino porque el Arsenal seguía de cerca a Emerson y el nombre del catalán aparecía en la operación. Pero Emerson se fue al Barça y el nombre de Bellerín pasó a sonar para el club blaugrana, también por el brasileño. Finalmente, el exbético se marchó a Londres pero no al Emirates ni por Héctor Bellerín sino a su eterno rival, el Tottenhan. Y el español acabó ocupando su puesto en el Betis.

Todo este galimatías, típico en el mercado veraniego, ha sido confirmado por el propio Emerson, quien en ESPN Brasil ha narrado cómo fue su pase al conjunto londinense. "Llegué a casa, mi familia estaba en casa, les dije 'me voy'. Mi familia me miraba como '¿qué?' Dije 'sí, hemos estado aquí durante 20 días, pero vámonos'. Vámonos para un nuevo desafío. Giremos la llave en nuestra cabeza, concentrémonos en eso y seamos felices allí. Porque aquí, ahora, ahora mismo, no seremos felices. Vayamos allí porque estoy seguro de que seremos felices", aseguraba Emerson Royal después de que el Barça le confirmara que el Tottenham lo quería y le pidió que pusiera de su parte para que el club pudiera ingresar el traspaso que había acordado -que un 20% sería para el Betis-.

Hasta ahí lo que sería lógico, la cuestión es que esa semana, en la que el Betis estaba negociando con el Arsenal para sustituirlo, los Gunners hicieron un último intento para hacerse con él. "El Arsenal me quiso. De hecho, tuve una conversación con Edu -director técnico del Arsenal-. Hablé con Edu esa misma semana. Y hablamos, me mostró las ganas del club y tal. Pero, por supuesto, necesitaba al Barcelona. No podía arreglar nada con nadie, el Barcelona y el Arsenal tenían que negociar entre ellos", desvela el brasileño.

Finalmente, el Tottenham hizo la mejor oferta y el Arsenal suplió a Bellerín con el japonés Takehiro Tomiyasu, por el que pagó más de 18 millones al Bolonia.

"Y ahí fue donde el Barcelona llegó a un acuerdo con el Tottenham. Y también pude hablar yo con ellos. Al principio no tenía ningún acuerdo verbal con nadie. Escuché la propuesta y era una buena propuesta, no solo económica. Para mí, eso es lo que menos cuenta. Tenía un muy buen proyecto de carrera para mí. Por eso decidí venir al Tottenham. Vi el deseo de este club de tenerme aquí y dije: 'me voy'. Eso es lo que hicimos. Vinimos aquí, estoy muy feliz, estoy muy agradecido de corazón. Y quiero estar en mi mejor forma lo antes posible para ayudar aún más a mi equipo", reconocía el exbético.

Al final, el Betis fue el que salió ganador de todo ello. Fichó a su primera opción (Bellerín), además de a Sabaly, para el lateral diestro, recibió 9 millones del Barça por la repesca y 5 por el 20% del traspaso de Emerson al Tottenham.