Pellegrini habla sobre el Villarreal, su plan, el secreto para sacarle lo mejor a los jugadores, el buen juego del equipo...

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que el equipo bético disputará mañana contra el Villarreal CF correspondiente a la jornada 8 de LaLiga.

El preparador chileno abordó la actualidad de su equipo, del buen momento de forma que vive, de Mandi, es partidario de mantener los cinco cambios y del buen inicio de campaña de Nabil Fekir entre otras muchas cosas.

- Sobre el Villarreal

Creo que el Villarreal es un rival importante. Es un equipo que se ha potenciado mucho, que tiene mejores jugadores que en la temporada pasada. El año pasado estuvimos con ellos en una carrera directa. Todos los años son diferentes. Tenemos que afrontar el partido con la mentalidad y la confianza de lo que uno hace para intentar ganar y hay que ser conscietes de que dos o tres balones definen el partido.

- Partido especial para Mandi.

No sólo es Mandi. El Villarreal fue una institución en la que estuve durante 5 años y que está bien manejado por su presidente. Cada uno tiene que estar en lo suyo. Si Aissa juega, dará lo mejor de sí y jugará como mejor sabe.

- Alabanzas por el juego del Betis ¿Es el que mejor juega de LaLiga?

No creo que sea el encargado de decirlo. Tratamos de jugar, mejorar y no variamos mucho según el rival. Adaptamos conceptos tácticos a él y salimos a ganar. No sé si será el mejor porque hay equipos por encima de la tabla que dice lo contrario.

- Los cinco cambios, a favor de que se queden

Creo que sí. Me gusta la norma de 5 cambios. Es importante para evitar lesiones. Un jugador tiene más posibilidades de lesionarse si viene con carga de partidos. Y soy partidario que se mantenga.

- Nabil Fekir y su momento de forma

De Nabil no es sólo este inicio. El año pasado fue muy importante también para nosotros. Es un campeón del mundo. Está comprometido con el equipo con y sin balón. Su trayectoria demuestra lo que puede dar y lo que nos está dando.

- Sus estadísticas

No soy amigo de las estadísticas. Quiero incrementarlas. Para mí el partido que viene contra el Villarreal es el más importante y lo que se hizo antes queda atrás.

- Su secreto para sacarle lo mejor a los jugadores

Intento sacarle el mejor rendimiento posible. En mi carrera he tratado de exigir dentro y fuera de la cancha. Respeto, rendimiento y compromiso que trato de exigirle a todos.

- Su plan

No sé cuál será el plan. Estaba convencido que había un gran plantel. Vine con la confianza de hacer un buen trabajo, y me he encontrado con un equipo predispuesto a trabajar.



- La clave del partido contra el Villarreal

La clave está en el rendimiento individual de los jugadores. Ellos deciden los partidos. Somos dos equipos que tratan de jugar al fútbol. El Villarreal está ahora un par de pasos económicos por encima, pero nosotros vamos a salir a ganar.

- La unión de la afición y el equipo

Pienso en el partido de mañana y no especulo con el futuro. Hay que mantener esta unión con los hinchas para los que fue una alegría la victoria del jueves después de tanto tiempo sin poder salir.

- Los errores puntuales que les está costando goles en contra

Estamos trabajando en mejorar. Son seres humanos. Cometen errores. Es algo que tienen todos los jugadores. La perfección es difícil de conseguir. Nos llegan poco a nuestra portería y llegamos mucho. Es más importante ese funcionamiento global.

- El parón de selecciones

Primero veremos el partido de mañana. Los jugadores que van a América van a jugar tres partidos. Analizaremos cómo afrontar estos 15 días y mantener la misma línea que hasta ahora.