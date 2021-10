El Álex Moreno más cercano: feliz en Sevilla, su familia y con curiosidad por descubrir la Feria

Por último, Álex Moreno, futbolista del Real Betis Balompié, mostró en la entrevista concedida en los medios oficiales de su club su faceta más cercana, afirmando que está feliz en Sevilla, que echa de menos a su familia, que tiene curiosidad por descubrir la Feria y que nunca tuvo un futbolista ídolo.

- Su vida en Sevilla

Muy bien. Muy contento aquí. Ahora este fin de semana me voy a Barcelona a ver a la abuela, a mis padres, mi hermano y estoy contento para desplazarme y estar con la familia. Es una ciudad bonita, se escucha ya el tema de la feria, llevo tres años aquí y no he podido ir, se habla muy bien de ella y no he podido ni verlo.



- Futbolista ídolo

Me ha gustado Messi, pero nunca he sido de ídolo. No he sido nunca de eso. Me han gustado futbolistas como Ronaldinho, Ronaldo... tengo una foto de Messi porque siempre de pequeño me ha llamado la atención y la ilusión de jugar contra él es algo bonito.



- La familia

Están pendientes en todo momento, suben fotos y comentarios de mis partidos. Están pendientes de todos los partidos.