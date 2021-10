Pellegrini no ve "prioritario" hablar de su renovación: "Soy feliz, pero..."

"Yo me planteo ganar el próximo partido al Alavés. Todo lo que sea aspecto de futuro tiene que estar unido a una serie de factores que el tiempo dirá. No estoy preocupado en este momento de renovar mi contrato, aprovechando este momento importante. Por suerte en esta profesión, para mí el dinero no es lo más importante. Estoy contento en el Betis, pero mi continuidad depende de que uno esté contento como técnico y de lo que haga la institución. No es un tema prioritario en este momento. Soy feliz y no tengo intención ni estoy buscando alternativas para irme a otro lado. No me lo planteo", confiesa Manuel Pellegrini este martes en una entrevista con 'Diario de Sevilla', donde zanjó de nuevo los rumores sobre su posible desembarco en la selección de su país.

"Lo he dicho muchas veces... No comparo mi país con un club, pero, mientras tenga la alternativa de dirigir clubes, voy a dirigir clubes. Me plantearía un proyecto serio, pero ahora mismo no se realizan los funcionamientos del fútbol como a mí me gustaría que fueran. Es lo mismo que un club: si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños. Con Chile es igual. Es mi país no quiero fracasar. Si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen. Ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro; me encantaría mejorar el fútbol chileno. No en el sentido de ir a un Mundial, eso es el reflejo, sino con un programa de desarrollo", ahondaba el 'Ingeniero'.

De entre sus grandes titulares de la charla con los compañeros está lo referente al estilo de 'su' Betis: "¿Qué significa jugar bien? Primero, ganar. Si uno juega bien pero no ganó, por algo no ganó: por definir mal, porque dimos licencias defensivas... Para mí, jugar bien es ganar. Luego, hay distintas manera de hacerlo. Mientras más volumen ofensivo creemos, más contento quedo. Mientras menos ocasiones te generen en campo propio, más sólido eres defensivamente. Pretendía inculcar un funcionamiento futbolístico, como hice en todos los sitios en los que estuve. Me gustan los equipos más directos, con posesión del balón pero activa, y mientras más rápido salgamos de campo propio, y con menos toques, mejor. En el último tercio, hay que terminar las jugadas. Cuesta tanto llegar a ese nivel de campo que, una vez que uno llega, tiene que terminar la jugada. El funcionamiento de equipo también debe ser agresivo para recuperar el balón".

En cuanto a nombres propios, Pellegrini se refiere de nuevo a su gran apuesta, William Carvalho, aunque sin lanzar las campanas al vuelo sobre su recuperación: "Hay muchos jugadores en el Betis que, y no voy a dar nombres propios, quizás no están en el nivel que se creía que podían estar. Lo que pasa es que si uno cree que se puede prescindir de esos jugadores y no tenerlos en el plantel es un error muy importante. Lo mismo entran un par de minutos y hacen un gol. Reemplazarlos, y en una institución que no está en un buen momento económico, no es fácil. Si sacar jugadores supondría una salvación económica para la institución, puede hacerlo con cualquiera. Pero si sacamos a un jugador, William u otro, sólo por el sueldo, habríamos cometido un error imperdonable. Pero con William o con otros voy a estar contento cuando lo vea jugar de 10 partidos en 8 en el techo que sabemos que tiene. El haberlo hecho una o dos veces no es una campaña, es un momento".

De nuevo, el chileno elogió la carrera y el momento de Joaquín: "Habría que ver cuántos jugadores de 40 años están en el fútbol profesional para ver lo difícil que es lo que él ha hecho. Hay otros jugadores quizás, pero no con la identificación que tiene él con la gente; no sólo en el Betis, sino en España, en todos lados. Va reflejada la imagen de su trabajo en el campo de su exigencia personal. ¿Jugar poco? Veo que le cuesta... Pero uno como técnico tiene que abstraerse de una serie de circunstancias y hacer lo mejor para el equipo. En ese mismo puesto hay una responsabilidad con una serie de jugadores jóvenes como Lainez, Rodri, Rober, Aitor... Joaquín se acomoda a otras posiciones también. Lo que nos está aportando hasta este momento es lo que yo esperaba, tanto dentro como fuera del campo. El hecho de renovar con 40 años, por más que uno cree que puede repetirlo, no va siendo tan fácil. Le va costando más de inicio, cuando el otro equipo está descansado, pero cuando entra 15 minutos ha marcado una diferencia. Los dos primeros partidos que empatamos los pudo desequilibrar con goles. Todavía nos da muchísimo".